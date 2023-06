GE HealthCare Gandeng Elektra untuk Tingkatkan Akses Terapi Radiasi dan Perawatan Kanker di Indonesia

(Executive General Manager Imaging, GE HealthCare ASEAN, Korea, and Australia, Vijay Subramaniam, Senior Consultant, Radiation Oncologist, Dokter Onkologi Radiasi, Prof. Dr. dr. Soehartati A. Gondowihardjo, SpRad(K), Onk, Rad., Elekta Senior Vice President Asia Pacific Japan, Marco Lee. Foto: Dok. Istimewa)

GE HealthCare, perusahaan global yang menyediakan solusi pencitraan (imaging) untuk pengobatan kanker, dan Elekta, perusahaan global yang bergerak di bidang terapi radiasi, mengumumkan kerja sama mereka untuk memberikan perawatan kanker yang lebih presisi bagi pasien di Indonesia yang memerlukan radioterapi.Radioterapi adalah salah satu modalitas utama dalam pengobatan kanker, yang membutuhkan pencitraan berkualitas tinggi serta peralatan dan perangkat lunak yang canggih untuk menargetkan tumor secara tepat dengan tetap mempertahankan jaringan yang sehat.Menurut data dunia, minimal satu dari dua orang penderita kanker memerlukan terapi radiasi selama menjalani perjalanan terapi kanker."Radioterapi merupakan salah satu modalitas utama dalam terapi kanker. Minimal satu dari dua orang penderita kanker, selama menjalani perjalanan terapi kanker pasti memerlukan terapi radiasi, berdasarkan data dunia tentang utilisasi alat radioterapi," tutur Dokter Onkologi Radiasi, Prof. Dr. Soehartati A. Gondowihardjo, SpRad(K), Onk, Rad., Selasa, 20 Juni 2023, saat ditemui di Jakarta.Kerja sama antara GE HealthCare dan Elekta ini meliputi integrasi solusi pencitraan GE HealthCare dan solusi radioterapi Elekta Versa HD yang dapat menargetkan tumor dengan presisi dan melindungi jaringan yang sehat. Perangkat modern hasil kerja sama ini meliputi pemindai CT dan Molecular Imaging (MI)."Akses terhadap terapi radiasi dapat menjadi tantangan bagi masyarakat di Indonesia. Upaya bersama antara GE HealthCare dan Elekta ini bertujuan untuk meningkatkan akses solusi kesehatan yang presisi sehingga pasien bisa mendapatkan perawatan kanker yang optimal, dan mendapatkan diagnosis yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien untuk membantu meningkatkan akurasi pengobatan," kata Executive General Manager Imaging, GE HealthCare ASEAN, Korea, and Australia, Vijay Subramaniam.Vijay menambahkan, teknologi pencitraan kami membantu mengoptimalkan perawatan kanker, meningkatkan efisiensi alur kerja, dan memanfaatkan kecerdasan buatan yang memungkinkan perawatan kanker yang terintegrasi.Elekta juga mengumumkan inovasi-inovasi terbarunya di bidang perawatan kanker, yang meliputi solusi radioterapi yang presisi dan bidang baru seperti Hypofractionation dan Adaptive Treatments. Inovasi-inovasi ini bertujuan untuk memperluas akses perawatan kanker bagi masyarakat Indonesia, yang masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan terapi radiasi yang optimal."Kami sangat antusias dengan inovasi-inovasi yang kami tawarkan di bidang terapi radiasi, karena tidak hanya berkontribusi pada harapan bagi semua orang yang sedang berjuang melawan kanker, tetapi sejalan dengan visi kami tentang dunia di mana setiap orang memiliki akses ke perawatan kanker terbaik," kata Elekta Senior Vice President Asia Pacific Japan, Marco Lee.Kolaborasi antara GE HealthCare dan Elekta ini diharapkan bisa membantu Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), seluruh asosiasi, dan warga di Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidup pasien kanker.Kolaborasi ini juga ditampilkan dalam pameran kesehatan di acara Training Course “Searog Estro Live Course” yang didukung oleh IROS (Indonesian Radiation Oncology Society) yang diselenggarakan pada 18 – 22 Juni 2023 di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat.Selain itu, GE HealthCare-Elekta juga berpartisipasi dalam acara Searog Estro Live Course mengenai onkologi radiasi yang menghadirkan lebih dari 200 ahli onkologi radiasi dari seluruh Indonesia dan kawasan ASEAN.