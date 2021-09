3 Berita Terpopuler Gaya: Varian R.1 Covid-19 Hingga Cara Cegah Perdarahan Otak

1. Apa Varian R.1 Covid-19? Ini Fakta-faktanya

(TIN)

Belum selesai dengan varian Delta dari covid-19 yang hingga saat ini masih menjadi dominasi di berbagai negara, kita sudah kembali menemukan varian baru dari covid-19 ini.Disebut dengan R.1 varian ini menurut Amesh A. Adalja, MD, sarjana senior di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health's Center for Health Security, adalah versi virus SARS-CoV-2 yang mengalami mutasi terkait dengan perubahan fungsi dari virus.Dengan kata lain, seperti halnya strain baru, R.1 dapat memengaruhi seseorang dengan cara yang berbeda dari virus versi asli. Lalu seperti apakah varian ini?Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 26 September 2021:World Health Organization (WHO) baru-baru ini mengumumkan bahwa varian Delta merupakan varian yang paling banyak ditemukan di dunia.Namun para peneliti saat ini juga mengidentifikasi strain lain, yaitu varian R.1. Meskipun memang saat ini masih ditemukan dalam jumlah kecil.Varian R.1 dari SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan covid-19 bukanlah hal baru. Mutasi pertama kali terdeteksi di Jepang tahun lalu, dan sejak itu menyebar ke negara lain, termasuk Amerika Serikat.Selengkapnya klik di sini Pandemi 'menghantam' segala aspek dalam kehidupan kita. Bukan hanya sisi kesehatan, ekonomi, pariwisata, namun juga berdampak pada anak yang menjadi yatim dan piatu.Dalam data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial yang dilansir dari laman resminya, ditemukan anak-anak yang menjadi yatim akibat covid-19 adalah 8.396 anak.Selengkapnya klik di sini Beberapa hari yang lalu kita terkejut dengan kondisi komedian Tukul Arwana. Ia diketahui mengalami perdarahan otak. Mengutip Cleveland Clinic, perdarahan otak termasuk gangguan yang fatal dan bisa mengancam nyawa seseorang.Kondisi ini ditandai dengan kebocoran pada pembuluh darah arteri di otak. Ketika otak mengalami pendarahan maka otak tak bisa menyimpan oksigen.Selengkapnya klik di sini