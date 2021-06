Cara Mencuci Buah dan Sayur dengan Tepat

(Sebelum menyiapkan atau memakan buah dan sayuran cucilah semuanya secara menyeluruh di bawah air dingin yang mengalir. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Cara mencuci buah dan sayuran

Alasan mengapa sebaiknya kamu mencuci buah dan sayuran segar yang baru dibeli adalah untuk membilas tanah, mikroba, dan pestisida. Mikroba patogen yang ditemukan pada buah dan sayur, termasuk E. coli, salmonella, dan mikroba yang menyebabkan norovirus, dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan.Penelitian juga mengaitkan residu pestisida dengan efek kesehatan yang negatif. Misalnya, pestisida makanan dapat dikaitkan dengan konsekuensi reproduksi yang merugikan bagi wanita, khususnya kemungkinan kehamilan dan kelahiran hidup yang lebih rendah setelah perawatan infertilitas, seperti yang dilaporkan oleh Health.Menurut sebuah studi dari jurnal Human Reproduction Consumption, kesuburan pria juga dapat terkena dampak negatif dari makan produk dengan tingkat residu pestisida yang tinggi.Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat tidak menyarankan mencuci buah dan sayuran dengan sabun, detergen, atau produk komersial. Menurut FDA, buah dan sayuran memiliki pori-pori sehingga sehingga sabun dan detergen rumah tangga dapat diserap, meskipun sudah dibilas secara menyeluruh, dan dapat membuat kita sakit.Sebagai gantinya, inilah yang direkomendasikan FDA: Sebelum menyiapkan atau memakan buah dan sayuran cucilah semuanya secara menyeluruh di bawah air dingin yang mengalir. Dan untuk produk padat, seperti mentimun, gosok dengan sikat bersih.Setelah dicuci, keringkan buah dan sayur dengan handuk kain bersih atau handuk kertas untuk lebih mengurangi bakteri yang mungkin ada di permukaan. Untuk beberapa item seperti sayuran yang ada di dalam kantong atau wortel yang sudah dicuci sebelumnya, FDA mengatakan bahwa itu bisa langsung dikonsumsi.FDA mengatakan kamu dapat memakan produk tanpa mencuci lebih lanjut jika itu dinyatakan dengan jelas pada kemasannya.Dalam kebanyakan kasus, mencuci dan merendamnya dengan air hanya dapat mengurangi tingkat residu pestisida tertentu, menurut sebuah studi tahun 2018 dari Journal of the Science of Food and Agriculture. Jika perlu, mengupas buah dan sayuran dapat mengurangi residu pestisida dengan lebih efektif.