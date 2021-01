5 Manfaat Kesehatan dari Jambu Biji

jambu biji-Unsplash

Jakarta: Makan buah setiap hari adalah kebiasaan yang baik dan memiliki banyak manfaat. Kamu bisa memasukkan jambu dalam pilihan ide yang lebih baik lagi, mengingat buah yang satu ini memberikan banyak manfaat kesehatan.



Dilansir dari Medical News Today, berikut manfaat kesehatan yang kamu dapat dari jambu:

1. Mencegah diabetes tipe 2

Manfaat kesehatan dari jambu biji bisa kamu dapat dari daunnya. Caranya, dibuat teh daun jambu biji. Teh ini dapat membantumu mencegah lonjakan gula darah dan memperbaiki gejala pada penderita diabetes tipe 2.



Sebuah tinjauan bukti pada 2010 dari uji klinis dan penelitian pada hewan menunjukkan bahwa, teh daun jambu biji dapat membantu meningkatkan resistensi insulin dan menurunkan kadar gula darah. Manfaat ini dapat dihasilkan dari senyawa dalam ekstrak daun jambu biji yang membantu penyerapan glukosa moderat setelah seseorang makan.

2. Menurunkan risiko kanker

Likopen, quercetin, vitamin C, dan polifenol lainnya yang terkandung dari jambu biji bertindak sebagai antioksidan kuat, yang menetralkan radikal bebas yang dihasilkan dalam tubuh, dan mencegah pertumbuhan sel kanker.



"Buah jambu biji terbukti sangat berhasil dalam mengurangi risiko kanker prostat dan juga menghambat pertumbuhan sel kanker payudara karena kaya akan likopen," ujar Dr. Manoj K. Ahuja yang dikutip dari NDTV Food.

3. Flu

Minum teh daun jambu biji dapat membantu orang melawan flu. Dalam sebuah penelitian tabung reaksi pada 2012, teh daun jambu biji menjanjikan sebagai agen antivirus untuk pengobatan flu. Para peneliti menemukan bahwa teh menghambat pertumbuhan virus penyebab flu.



Efek antivirus teh mungkin dihasilkan dari flavanol daun, yang merupakan antioksidan alami. Untuk memastikan efeknya pada manusia membutuhkan penelitian lebih lanjut.

4. Penguat imunitas

Jambu biji adalah salah satu sumber terkaya vitamin C. Buah jambu biji mengandung 4 kali lipat kandungan vitamin C yang ada pada jeruk. Vitamin C membantu meningkatkan kekebalan dan melindungi kamu dari infeksi dan patogen umum.

5. Penghilang stres

Magnesium yang ada dalam buah ini mampu mengendurkan otot dan saraf tubuh. Jadi setelah latihan keras atau hari yang panjang di kantor, jambu biji bisa menjadi pilihan kamu untuk mengendurkan otot, melawan stres, dan memberi sistem kamu dorongan energi yang baik.

(FIR)