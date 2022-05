3 Berita Terpopuler Gaya: Gejala Kelelahan Mental Hingga Kasus Hepatitis Misterius Anak 'Membengkak'

1. Awas, Cemas Bisa Jadi 1 dari 10 Gejala Kelelahan Mental

2. Vaksin Covid-19 Mungkin Tidak Menghentikan Efek Jangka Panjang pada Lansia

3. Kasus Hepatitis Misterius Anak 'Membengkak', Ilmuwan Pelajari Gejala dan Penyebabnya

(TIN)

Tak hanya fisik, mental kita pun bisa merasa lelah. Dan tak jarang hal ini memengaruhi keseimbangan fisik. Sehingga menyebabkan seseorang merasa kelelahan secara fisik juga.Kelelahan mental dapat membuat sulit untuk bekerja atau mempraktikkan perawatan diri yang baik. Begitu seseorang mulai merasa lelah secara mental, mereka mungkin berjuang untuk merancang dan menerapkan strategi untuk mengurangi kelelahan mereka.Nah, merangkum dari berita pemaparan dari Medical News Today, berikut gejala yang ditimbulkan dari kelelahan mental dan bagaimana cara untuk meredakan kelelahan mental tersebut. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 29 Mei 2022:Strategi yang tepat untuk mengatasi kelelahan mental akan bervariasi tergantung pada alasan kelelahan tersebut. Secara umum, salah satu strategi ini dapat membantu, misalnya mengubah kondisi kerja. Ketika pekerjaan menyebabkan seseorang merasa lelah, membuat perubahan dalam kehidupan kerja mereka dapat memperbaiki keadaanSelain itu cara lainnya adalah berolahraga, makan makanan yang sehat, cukup tidur, dan tetap terhidrasi semuanya dapat membantu meningkatkan ketahanan seseorang.Selengkapnya klik di sini Penelitian baru AS tentang covid-19 yang lama memberikan bukti baru bahwa itu dapat terjadi bahkan setelah infeksi terobosan pada orang yang divaksinasi, dan bahwa orang dewasa yang lebih tua menghadapi risiko yang lebih tinggi untuk efek jangka panjangnya.Dalam sebuah penelitian terhadap para veteran, berkisar sepertiga yang memiliki infeksi terobosan menunjukkan tanda-tanda covid-19 yang lama. Laporan terpisah dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit menemukan bahwa hingga satu tahun setelah infeksi virus korona awal, 1 dari 4 orang dewasa berusia 65 tahun ke atas memiliki setidaknya 1 masalah kesehatan covid-19 jangka panjang.Selengkapnya klik di sini Para ahli mengamati adenovirus tertentu, tipe 41, sebagai penyebab potensial. Telah diidentifikasi dalam sebagian besar kasus di Eropa dan banyak di AS.Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa mengatakan, di seluruh dunia, jumlah kasus hepatitis misterius yang diselidiki di antara anak-anak telah melampaui 600. Itu lompatan yang secara signifikan lebih tinggi dari hitungan terbaru Organisasi Kesehatan Dunia yaitu 429.Kasus peradangan hati ini telah dilaporkan di lebih dari 22 negara, meskipun mayoritas berada di Inggris (berkisar 175) dan AS (berkisar 180). Sebagian besar anak-anak yang terkena dampak berada di bawah usia lima tahun. Dari pasien AS, sembilan persen membutuhkan transplantasi hati.Selengkapnya klik di sini