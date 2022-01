Kekebalan Alami Vs Kekebalan Vaksin Covid-19, Mana yang Lebih Efektif?

Masih perlukah vaksin covid-19?

Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, apakah seseorang memiliki kekebalan alami terhadap virus korona. Dan bagaimana bila dibandingkan dengan perlindungan yang ditawarkan oleh vaksinasi covid-19?Lisa Maragakis, MD, MPH, direktur senior pencegahan infeksi, dan Gabor Kelen, MD, direktur Kantor Kesiapsiagaan dan Respons Peristiwa Kritis Johns Hopkins, akan membantu memahami kekebalan alami dan mengapa disarankan untuk mendapatkan vaksin virus korona, bahkan jika kamu sudah terinfeksi covid-19.Pada dasarnya setiap orang memiliki kekebalan alami. Kekebalan alami adalah perlindungan antibodi yang diciptakan tubuh terhadap kuman setelah terinfeksi.Kekebalan alami setiap orang dan kuman bervariasi. Misal, orang yang pernah terkena campak tidak mungkin tertular lagi, tetapi ini tidak berlaku untuk semua penyakit.Kasus penyakit ringan mungkin tidak menghasilkan kekebalan alami yang kuat. Studi baru menunjukkan bahwa kekebalan alami terhadap virus korona melemah (berkurang) dari waktu ke waktu, dan melakukannya lebih cepat daripada kekebalan yang diberikan oleh vaksinasi covid-19 Bila memiliki kekebalan alami, masih perlu vaksin covid? Jawabnya, ya! Bahkan jika pernah terinfeksi covid-19 sekali pun. Jika saya memiliki kekebalan alami, apakah saya masih memerlukan vaksin covid?Melansir dari dari Johns Hopkins Medicine dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) A.S., mereka mendukung mendapatkan vaksin covid-19 sebagai perlindungan terbaik untuk melawan Covid-19, baik sudah terkena virus atau belum.Kekebalan yang diinduksi oleh vaksin adalah apa yang kita dapatkan dengan divaksinasi sepenuhnya dengan vaksin covid-19 yang disetujui atau disahkan.Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dari vaksin dapat berkurang dari waktu ke waktu sehingga dosis tambahan (penguat) sekarang diizinkan untuk populasi tertentu. Penguat ini dapat memperluas perlindungan kuat yang ditawarkan oleh vaksin covid-19.?Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) merilis sebuah laporan pada 29 Oktober 2021 lalu, yang mengatakan bahwa mendapatkan vaksinasi untuk virus korona ketika pernah terinfeksi covid-19 secara signifikan meningkatkan perlindungan kekebalan dan selanjutnya mengurangi risiko infeksi ulang.Sebuah penelitian yang diterbitkan pada Agustus 2021 menunjukkan, jika memiliki covid-19 sebelumnya dan tidak divaksinasi, risiko terinfeksi ulang lebih dari dua kali lebih tinggi daripada mereka yang divaksinasi setelah covid-19.Sebuah penelitian yang diterbitkan pada Agustus 2021 menunjukkan bahwa jika memiliki covid-19 sebelumnya dan tidak divaksinasi, risiko terinfeksi ulang lebih dari dua kali lebih tinggi daripada mereka yang divaksinasi setelah covid-19 Hasil penelitian ini diterbitkan dalam sebuah surat kepada Journal of American Medical Association pada 1 November 2021.Data menunjukkan bahwa satu bulan setelah mereka mendapatkan suntikan kedua, peserta yang memiliki covid-19 lebih dari 90 hari sebelum suntikan pertama mereka memiliki tingkat antibodi yang disesuaikan lebih tinggi daripada mereka yang telah terpapar virus korona baru-baru ini dari 90 hari.Tiga bulan setelah vaksin coronavirus kedua, tingkat antibodi bahkan lebih tinggi, 13 persen lebih tinggi daripada mereka yang terpapar virus kurang dari atau sama dengan tanda 90 hari.Hasil studi ini menunjukkan bahwa kekebalan alami dapat meningkatkan perlindungan suntikan ketika ada periode waktu yang lebih lama antara memiliki covid-19 dan mendapatkan vaksinasi.