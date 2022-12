5 Makanan Super Terbaik yang Dukung Kesehatan Hati

1. Barli (sereal) dan gandum

Brussel sprout kaya akan serat pangan yang dibutuhkan tubuh. Setiap 1 cangkir porsi memberikan 3,3 gram serat atau sekitar 13 persen dari serat harian yang direkomendasikan untuk perempuan dan 9 persen untuk pria.

Banyak orang yang mengkhawatirkan kesehatan jantung atau otak. Namun jarang orang yang mengkhawatirkan kesehatan hati. Padahal hati tergolong organ yang penting untuk kehidupan seseorang. Bahkan, setelah kulit, hati adalah organ terbesar kedua di tubuh dan hati termasuk 'pekerja keras'.Para ilmuwan mengatakan kalau hati melakukan 500 tugas yang sangat penting bagi hidup seseorang. Mulai dari memecah makanan, menghilangkan racun dari darah, membersihkan obat lain dari tubuh, mengelola kadar kolesterol, membantu tubuh menyerap lemak, sampai mengatur kadar hormon.Pahlawan tanpa tanda jasa ini tidak mendapat banyak perhatian sampai terjadi kesalahan, seperti jaringan parut karena terlalu banyak minum (sirosis) atau penyakit hati berlemak nonalkohol (NAFLD).Belum lagi infiltrasi lemak tanpa gejala ke dalam hati yang sering disebabkan oleh obesitas, memiliki trigliserida tinggi atau kolesterol LDL, bahkan menderita diabetes.Untuk lebih proaktif tentang kesehatan hati, Jill Weisenberger, MS, RDN, CDCES, ahli gizi terdaftar menyarankan agar sering-sering mengisi piring dengan makanan super tertentu yang dikenal dapat meningkatkan kesehatan hati. Dan Eat This, Not That! akan menguraikannya untuk kamu.Kedua biji-bijian ini merupakan sumber serat makanan yang baik, yang telah terbukti membantu orang menurunkan berat badan dan menciptakan keseimbangan bakteri yang sehat dalam mikrobioma usus mereka.Para penulis studi terbaru di Nutrients mengatakan bahwa penurunan berat badan yang dicapai dengan pembatasan kalori adalah salah satu perawatan paling efektif untuk NAFLD. Mengonsumsi makanan kaya serat membuat kenyang lebih lama, sering kali mengurangi jumlah kalori yang dimakan.Sebuah studi oleh para ilmuwan Texas A&M AgriLife Research menunjukkan bahwa NAFLD dapat dikendalikan oleh senyawa yang disebut indole (produk sampingan dari proses fotosintesis tanaman) yang ditemukan dalam kubis, kangkung, kembang kol, brokoli, dan kubis Brussel.Dilaporkan dalam jurnal Hepatology, para peneliti menemukan bahwa peserta studi yang secara klinis mengalami obesitas memiliki tingkat indole yang jauh lebih rendah dalam darah mereka daripada subjek kurus. Juga, mereka yang memiliki kadar indole lebih rendah memiliki jumlah lemak yang lebih tinggi di hati.Beberapa makanan yang direkomendasikan untuk kesehatan hati termasuk blueberry dan buah beri lainnya, bumbu dan rempah-rempah, sayuran hijau, brokoli, dan sayuran silangan lainnya. Masing-masing makanan ini mengandung banyak fitonutrien penambah kesehatan yang mendukung fungsi hati.Hal terbaik yang dapat dilakukan untuk melindungi hati adalah menghindari alkohol. Hal terbaik kedua, minum banyak air untuk mencegah dehidrasi dan membantu fungsi hati lebih baik, kata American Liver Foundation. Minum air juga kemungkinan akan mengurangi konsumsi minuman manis, yang berbahaya bagi hati.Minuman sehat hati lainnya termasuk teh dan kopi. Teh pelindung hati yang paling ampuh adalah teh hijau matcha, yang mengandung katekin antioksidan dalam jumlah terbesar.Sebuah meta-analisis dari studi yang diterbitkan dalam International Journal of Clinical and Experimental Medicine menyimpulkan bahwa minum teh hijau secara teratur dikaitkan dengan penurunan risiko HCC kanker hati, penyakit hati berlemak, hepatitis, dan sirosis hati. Kopi, termasuk kopi tanpa kafein, juga menurunkan risiko penyakit hati kronis.Penelitian menunjukkan bahwa minyak zaitun meningkatkan kolesterol baik yang melindungi dari penyakit hati berlemak. Asam oleat minyak zaitun, asam lemak tak jenuh tunggal, dan senyawa fenolik mengaktifkan jalur pensinyalan tertentu di hati yang membantu mencegah peradangan, stres oksidatif, disfungsi mitokondria, dan resistensi insulin.Selain itu membantu mencegah dan bahkan membalikkan kerusakan hati, menurut sebuah studi tahun 2018 yang diterbitkan di Gangguan Endokrin, Metabolik dan Kekebalan Tubuh.