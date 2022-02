Dosis Keempat Tingkatkan Antibodi tapi Berikan Sedikit Perlindungan, Benarkah?

(Para peneliti mengatakan setelah dosis vaksin ketiga, antibodi peserta dapat memblokir Omicron dari menginfeksi sel. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Tantangan Omicron

Di Israel telah dilakukan uji coba kecil terhadap dosis keempat vaksin covid-19 . Hasilnya, boleh dibilang bahwa vaksin mRNA saat ini telah mencapai 'batas kekebalan' setelah dosis ketiga.Karena, dosis keempat hanya memberi sedikit dorongan dalam perlindungan terhadap infeksi. Hal ini dipaparkan oleh Miles Davenport, ahli imunologi komputasi di University of New South Wales di Sydney, Australia.Dosis lebih lanjut mungkin hanya akan memulihkan kekebalan yang hilang dari waktu ke waktu karena memudarnya.Mengutip dari keterangan di laman Nature, Gili Regev-Yochay, seorang dokter dan peneliti penyakit menular di Sheba Medical Center di Ramat Gan megatakan justru yang peting itu adalah dosis ketiga.Sedangkan untuk dosis keempat bisa bermanfaat bagi orang yang berisiko lebih tinggi terkena penyakit parah. Beberapa negara, termasuk Israel, Chili dan Swedia, menawarkan dosis keempat untuk orang dewasa yang lebih tua dan kelompok lainnya.Mulai akhir 2021, Regev-Yochay dan rekan-rekannya mendaftarkan 274 petugas kesehatan dalam uji klinis, di mana mereka diberi suntikan keempat vaksin mRNA setidaknya empat bulan setelah ketiga mereka.Beberapa menerima vaksin yang dibuat oleh Pfizer yang berbasis di New York dengan BioNTech di Mainz, Jerman; lainnya menerima yang dibuat oleh Moderna, yang berbasis di Cambridge, Massachusetts.Terlepas dari merek vaksin, dosis keempat meningkatkan tingkat antibodi 'penetralisir' peserta, yang dapat memblokir infeksi virus pada sel.Tetapi tingkat setelah dosis keempat tidak melampaui yang diamati segera setelah dosis ketiga, menunjukkan bahwa vaksin telah mencapai batas atas. Artinya, seseorang tidak dapat terus meningkatkan respons antibodi selamanya.Para peneliti juga menilai antibodi penetral dari 25 peserta untuk kekuatan antibodi terhadap beberapa varian SARS-CoV-2. Mereka menemukan bahwa, setelah dosis vaksin ketiga, antibodi peserta dapat memblokir Omicron dari menginfeksi sel, tetapi tidak sebaik mereka memblokir varian Delta.Setelah dosis keempat, potensi antibodi terhadap Omicron meningkat tetapi juga tidak lebih dari potensinya terhadap Delta.Data antibodi tersebut mungkin menjelaskan mengapa dosis keempat tidak menghasilkan perlindungan ekstra yang substansial terhadap infeksi Omicron.Pemberian empat dosis vaksin Pfizer 30 persen lebih protektif terhadap infeksi dibandingkan dengan pemberian tiga dosis; untuk Moderna, khasiat ekstra itu adalah 11 persen."Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan perlunya vaksin baru yang dapat mencegah infeksi dengan varian yang muncul," kata para peneliti.Temuan ini juga menyoroti pentingnya mengklarifikasi jumlah optimal dosis dan waktu antara dosis untuk vaksin yang ada. Dengan kata lain, mengejar jumlah dosis yang terus meningkat bukan menjadi solusi untuk Omicron atau varian masa depan.