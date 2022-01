3 Berita Terpopuler Gaya: Cara Merawat Masker KN95, N95, atau KF94 Hingga Efek Kelebihan Vitamin D

1. Masker KN95, N95, atau KF94: Bagaimana Cara Merawatnya?

Sejak pandemi penggunaan masker menjadi new normal bagi kita semua. Hal ini pun dilakukan secara global di seluruh dunia. Seperti kita ketahui bahwa masker terbaik digunakan adalah salah satunya masker N95.Masker ini adalah pelindung wajah dengan penyaring partikel yang sesuai dengan standar N95 dari National Institute for Occupational Safety and Health air filtration rating Amerika Serikat.Namun, bagaimana dengan masker lainnya misalnya KN95 atau KF94? Bagaimana juga cara merawatnya yang tepat? Berikut ini, Medcom.id/gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Rabu, 26 Januari 2022:Hanya dalam waktu beberapa minggu, varian Omicron berhasil mengambil alih Delta menjadi strain dominan covid-19 di beberapa negara.Itulah yang menjadi alasan mengapa banyak ahli kembali merekomendasikan orang untuk meningkatkan pemakaian masker dari masker kain ke perlindungan yang lebih kuat dari masker bedah atau yang dikenal sebagai respirator, seperti masker N95, KN95, atau KF94.Namun, berurusan dengan respirator sedikit berbeda. Karena, kamu tentu tidak bisa mencucinya, tetapi mereka juga tidak sekali pakai.Selengkapnya klik di sini Gejala pasien yang terinfeksi omicron dilaporkan mirip dengan gejala flu biasa. Salah satu gejalanya, yakni radang tenggorokan.Seseorang yang mengalami radang tenggorokan akan mengalami berbagai gejala lain. Misalnya, nyeri atau gatal pada tenggorokan, sulit menelan, hingga rasa bengkak di bagian leher.Bagi Anda yang sedang mengalami radang tenggorokan karena terinfeksi omicron, terdapat beberapa minuman yang bisa mempercepat proses penyembuhan. Berikut 7 minuman yang dapat meredakan radang tenggorokan.Selengkapnya klik di sini Dari semua nutrisi yang perlu kamu konsumsi, vitamin D cenderung menjadi salah satu yang paling kontroversial. Saat ini ada banyak informasi mengenai efek kekurangan vitamin D bagi tubuh. Tetapi, jarang orang berbicara tentang mengonsumsi terlalu banyak vitamin D, yang berkat suplementasi dapat terjadi dengan mudah.Menurut Dietary Reference Intake (DRI), yang ditetapkan oleh Institute of Medicine dan Food and Nutrition Board, asupan yang direkomendasikan untuk vitamin D setiap hari adalah 15 mikrogram per hari untuk orang dewasa di bawah 70 tahun. Kemudian untuk usia lebih dari 70 tahun, disarankan mengonsumsi sebanyak 20 mikrogram.Selengkapnya klik di sini