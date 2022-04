3 Berita Terpopuler Gaya: Beda Minyak Zaitun Difilter dan Tidak Hingga Kasus Pertama Covid Omicron XE

1. Beda Minyak Zaitun yang Difilter dan Tanpa Filter

2. Memaksimalkan Ruang Kecil dengan 4 Solusi Sederhana

3. Laporan Kasus Pertama Varian XE dari Covid-19 di India

Pastinya kamu sudah sering mendengar minyak zaitun. Dan pernahkah kamu melihat minyak zaitun yang keruh atau masih tersisa residual buah zaitunnya di bagian bawah botol? Ini disebut dengan minyak zaitun tak berfilter. Artinya ia masih belum disaring menjadi lebih bening.Menurut Max Lugavere, penulis buku terlaris New York Times, 'Genius Kitchen' mengingatkan bahwa jangan memasak dengan minyak zaitun tanpa filter, walaupun sebenarnya minyak zaitun menyehatkan otak. Mengapa?"Minyak zaitun extra-virgin, dalam pandangan saya, adalah obat untuk otak. Ini juga merupakan makanan pokok dari diet Mediterania, yang biasa disebut sebagai diet terbaik untuk kesehatan otak, berkat kandungannya yang banyak. antioksidan, fitosterol, dan vitamin," jelas Lugavere, seperti yang dilansir dari Mindbodygreen.Namun, ada sisi yang harus sangat diperhatikan jika kamu menemukan dan menggunakan minyak zaitun yang tidak difilter. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 10 April 2022:Pernahkah kamu melihat minyak zaitun yang masih terdapat sisa partikel zaitun di bagian bawah botolnya atau terlihat keruh? Ini disebut dengan minyak zaitun tanpa filter atau unfiltered olive oil. Sedangkan pastinya kamu familier dengan minyak zaitun yang bersih tanpa sisa atau filtered EVOO (extra-virgin olive oil).Minyak zaitun sendiri memiliki nutrisi seperti antioksidan dan lemak tak jenuh, sehingga aman untuk dikonsumsi. Namun, banyak pula yang menganggap minyak zaitun tidak boleh digunakan untuk memasak.Ini utamanya bagi minyak zaitun yang tak berfilter alias yang masih tersisa residual atau masih terlihat keruh. Dalam Spanish-oil disebutkan bahwa minyak zaitun tak berfilter lebih rentan terhadap udara, panas, cahaya, dan waktu pemakaian.Selengkapnya klik di sini Masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan padat penduduk umumnya mengalami masalah dengan kecilnya ruangan yang dimiliki. Tapi jangan merasa sempit atau tidak nyaman dulu.Dengan kapasitas ruangan yang sangat terbatas, rumah kecil bisa kok terlihat besar, asalkan pemilik rumah cermat dan tahu bagaimana cara menata interior rumah kecil dengan tepat.Nah, mengutip dari laman Better Homes and Gardens, temukan strategi simpel yang dapat kamu gunakan untuk memaksimalkan luas persegi dan membuat rumah lebih menarik. Solusi ruang kecil ini memanfaatkan penyimpanan dan elemen desain untuk memaksimalkan setiap inci.Selengkapnya klik di sini Dengan adanya penurunan covid-19 secaar bertahap, pemerintah India pun mencabut pembatasan covid. Namun, laporan infeksi covid-19 yang disebabkan oleh varian rekombinan XE, telah dikonfirmasi di India.Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) telah mengonfirmasi deteksi kasus covid-19 di Mumbai. Sementara BMC telah mengklaim bahwa strain telah ditemukan dalam sampel seorang desainer kostum Afrika Selatan.Namun, lembaga pemerintah pusat tidak setuju. Hingga saat ini, masih belum jelas apa variannya. Sampel tersebut dikumpulkan dari desainer yang dites positif di Mumbai lebih dari sebulan sebelumnya.Selengkapnya klik di sini