CDC Bicara Soal Meningkatnya Penularan Varian B.1.1.7

CDC menyebutkan bahwa varian baru yang dikenal dengan B.1.1.7 punya karena kemampuan penyebarannya yang lebih cepat. (Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

Jakarta: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) memperingatkan bahwa varian baru coronavirus yang pertama kali ditemukan di Inggris mungkin akan mulai mendominasi, setidaknya di Amerika Serikat pada bulan Maret mendatang.



Varian baru yang dikenal dengan B.1.1.7, diyakini dua kali lebih menular daripada covid-19. Dikutip dari Reuters, sejauh ini sudah ada 76 orang dari 10 negara bagian di Amerika Serikat yang terinfeksi varian yang ditemukan di Inggris tersebut.



CDC juga menyebutkan bahwa karena kemampuan penyebarannya yang lebih cepat, maka akan meningkatkan beban pada sumber daya kesehatan jika terjadi lonjakan infeksi, semakin melemahkan sumber daya perawatan kesehatan.



CDC juga menekankan sedianya terus dilakukan kepatuhan yang lebih baik terhadap strategi mitigasi, seperti jarak sosial dan pemakaian masker.



"Varian yang sangat menular juga meningkatkan persentase populasi yang perlu divaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok pelindung (herd immunity) untuk mengendalikan pandemi," kata CDC.



“Meningkatnya penularan varian B.1.1.7 juga menuntut penerapan strategi kesehatan masyarakat yang ketat untuk mengurangi penularan dan mengurangi potensi dampak B.1.1.7, yang menjadi waktu kritis untuk meningkatkan cakupan vaksinasi,” tulis pejabat kesehatan AS kepada Reuters.



Varian tersebut, yang mencakup beberapa perubahan genetik, membuat virus lebih mampu ditularkan dari orang ke orang.



"Perubahan tersebut tidak diyakini menyebabkan penyakit yang lebih parah, tetapi tingkat penularan yang lebih tinggi akan berarti lebih banyak kasus, dan lebih banyak kematian," tutup CDC.

(TIN)