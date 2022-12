Safer Vacations dengan Personal Care Kits untuk Perlindungan Ekstra

(Meningkatnya perjalanan wisata baik untuk pemulihan ekonomi dan pariwisata juga didukung dengan tetap memerhatikan kesehatan pelanggan, yaitu yang dilakukan oleh tiket.com dan Antis. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Menyambut liburan akhir tahun tentunya banyak penawaran yang diberikan. Salah satunya yaitu kolaborasi tiket.com dan Antis (hand sanitizer) yang memperkenalkan program “Safer Vacations with tiket.com x Antis” yang dapat dinikmati para wisatawan yang ingin melakukan perjalanan ke Malaysia, Singapore, Thailand dan Vietnam.Program ini dikenalkan dalam regional event yang diadakan pada Jumat, 2 Desember 2022 lalu di M Resort & Hotel Kuala Lumpur, Malaysia. Dihadiri oleh Awin Indranto Sirait, Chief of Marketing Enesis Group, dan Sara Elorza, Associate VP of International Business tiket.com.Kolaborasi ini ingin memastikan para pelanggan mendapatkan kenyamanan berlibur di tengah pandemi dengan memberikan personal care kits, yang dapat menjadi one stop solution bagi kesehatan mereka.Personal care kits ini bisa didapatkan secara gratis oleh setiap pelanggan yang melakukan pembelian akomodasi hotel melalui tiket.com dan diberikan saat melakukan check-in pada hotel masing-masing.Awin Indranto Sirait, Chief of Marketing Enesis Group menjelaskan ini bukan pertama kali tiket.com dan Antis berkolaborasi dalam memberikan perlindungan ekstra kepada para pelanggan.“Kita melihat tren masyarakat melakukan perjalanan wisata sudah meningkat, tidak hanya domestik tapi juga perjalanan ke luar negeri sehingga kolaborasi ini kita perluas hingga ke negara sekitar Indonesia yang ramai dikunjungi wisatawan dalam negeri,” jelasnya.Meningkatnya perjalanan wisata baik untuk pemulihan ekonomi dan pariwisata, maka harus didukung dengan tetap memerhatikan kesehatan pelanggan, sehingga kasus pun tidak meningkat.“Dalam personal care kits yang diberikan terdapat, Antis Hand Sanitizer yang sudah menjadi kepercayaan pelanggan sebagai hand sanitizer dengan kandungan food grade, membunuh kuman dan virus dalam 4 detik yang bisa langsung digunakan secara praktis di mana saja dan kapan saja. Setelah memakai Antis bisa langsung makan secara aman dan nyaman ditengah perjalanan” tambahnya.Sara Elorza Susanto, AVP of International Business tiket.com, mengatakan, “Kami di tiket.com selalu memerhatikan tren juga kebutuhan masyarakat dalam bepergian maupun berwisata. Saat ini di tengah kondisi pandemi yang semakin membaik dan telah dibukanya akses ke berbagai negara, minat untuk liburan ke luar negeri semakin meningkat dan Malaysia, Singapura, Thailand juga Vietnam menjadi beberapa destinasi favorit masyarakat Indonesia.""Kami di tiket.com selalu ingin memberikan manfaat lebih untuk customer, kolaborasi kami bersama Antis ditujukan untuk menambah rasa aman dan nyaman saat menikmati liburan terutama di luar negeri.”Kolaborasi antara dua perusahaan ini sebelumnya sudah terjalin semenjak awal pandemi, di antaranya kampanye TIKETCLEANxANTIS dan Program Long Stay & VACcation Rewards.