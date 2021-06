Mengenal Cherophobia, Ketika Kamu Cemas akan Kebahagiaan

Gejala cherophobia

(Persepsi bahagia pada pengidap cherophobia adalah hanya membung-buang waktu atau menurutnya tak baik. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

Beberapa pemikiran utama seseorang yang mengalami cherophobia mungkin termasuk:

(TIN)

Kecemasan terhadap sesuatu yang negatif adalah hal yang biasa. Namun bagaimana dengan kecemasan yang muncul terhadap sesuatu yang positif seperti kebahagiaan? Apakah ada? Jawabannya ada. Ini dinamakan Cherophobia.Mengutip dari Healhtline, cherophobia adalah fobia di mana seseorang memiliki keengganan yang tidak rasional untuk bahagia. Dengan bahasa sederhana kamu takut untuk bahagia. Istilah ini berasal dari kata Yunani "chero," yang berarti "bersukacita."Saat seseorang mengalami cherophobia , mereka sering takut untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang oleh banyak orang dianggap menyenangkan atau bahagia.Kondisi ini adalah salah satu yang tidak diteliti atau didefinisikan secara luas. Psikiater paling sering menggunakan kriteria dalam edisi baru Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) untuk mendiagnosis kondisi kesehatan mental.Saat ini, DSM-5 tidak mencantumkan cherophobia sebagai gangguan. Namun, ada beberapa ahli kesehatan mental yang membahas fobia ini dan pengobatan potensialnya.Beberapa ahli medis menggolongkan cherophobia sebagai bentuk gangguan kecemasan . Kecemasan adalah rasa takut yang tidak rasional atau meningkat terkait dengan ancaman yang dirasakan. Dalam kasus cherophobia, kecemasan terkait dengan partisipasi dalam aktivitas yang dianggap membuat kamu bahagia.Seseorang yang mengidap cherophobia belum tentu orang yang sedih, melainkan orang yang menghindari aktivitas yang dapat mengarah pada kebahagiaan atau kegembiraan. Contoh gejala yang terkait dengan cherophobia dapat mencakup:- mengalami kecemasan memikirkan pergi ke pertemuan sosial yang menyenangkan, seperti pesta, konser, atau acara serupa lainnya- menolak kesempatan yang dapat membawa perubahan hidup yang positif karena takut akan terjadi sesuatu yang buruk- penolakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang kebanyakan disebut menyenangkan- Merasa bahagia berarti sesuatu yang buruk akan menimpamu- Kebahagiaan membuat kamu menjadi orang yang buruk- Menunjukkan bahwa kamu bahagia tidak baik bagi kamu atau teman dan keluarga kamu- Mencoba menjadi bahagia hanya membuang-buang waktu dan tenagaDalam sebuah artikel dari Journal of Cross-Cultural Psychology, penulis membuat Fear of Happiness atau Skala Takut akan Kebahagiaan.Dibuat untuk membandingkan rasa takut akan kebahagiaan di 14 budaya, skala ini juga dapat membantu seseorang atau dokternya untuk mengevaluasi apakah mereka memiliki gejala cherophobia. Beberapa pernyataan termasuk:- Saya memilih untuk tidak terlalu gembira, karena biasanya kegembiraan diikuti dengan kesedihan- Bencana sering kali mengikuti keberuntungan- Sukacita yang berlebihan memiliki beberapa akibat yang burukDengan menilai pernyataan ini pada skala satu sampai tujuh dari seberapa banyak kamu setuju mungkin dapat menunjukkan bahwa kamu memiliki ketakutan atau kesalahan persepsi tentang kebahagiaan.Cherophobia sering muncul ketika orang mencoba melindungi diri mereka sendiri, yang berasal dari konflik, tragedi, atau trauma masa lalu. Jika cherophobia memengaruhi kualitas hidup, mencari pengobatan dengan dokter sering kali dapat membantu.Walaupun butuh waktu untuk mengubah cara berpikir yang sudah ada, dengan pengobatan yang berkelanjutan, kamu mungkin bisa mengatasi ketakutan ini.