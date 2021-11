5 Tips Menjalani Hidup Terbaikmu

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Di Jepang terkenal dengan filosofi 'Ikigai'. Sebuah konsep yang berarti a reason for being, atau alasan untuk keberadaan kita.



Menurut Jovita Ferliana, M.Psi, Psikolog anak, remaja, dan Keluarga mengatakan, memahami konsep Ikigai bisa membantumu mencari dan menentukan alasan menjalani hidup.



"Kamu perlu menyadari bahwa menjalani hidup terbaik itu adalah hal yang sangat pribadi dan dan subjektif, serta berfokus pada diri dan orang terdekatmu, di mana kamu menjalani kehidupan yang membuatmu bahagia, menggali potensi dalam diri, sesuai dengan keinginan hati, dan dapat melakukan hal terbaik untuk orang-orang terkasih," ujar Jovita saat bincang-bincang: Jalani Hidup Terbaikmu bersama Kesegaran Alami Greenfields.



"Jadi jangan lupa juga untuk mengisi body, mind and soul – Body dengan nutrisi baik; mind dengan keterampilan, pikiran positif dan edukasi; dan soul dengan rasa syukur, relaksasi dan mindfulness,” kata Jovita.



Untuk itu, Jovita membagikan tips untukmu agar bisa menjalani hidup terbaik:

1. Fokus untuk kebahagiaanmu

Kamu perlu dan wajib menjalani kehidupan yang membuatmu bahagia. Abaikan dulu beberapa persoalan yang membuatmu stres.

2. Tunjukkan potensimu

Kamu juga bisa menunjukkan potensi terbaik dari dirimu. Tujuannya, agar potensi tersebut tak kamu sia-siakan berada dalam dirimu saja.

3. Memilih jalan hidup

Memilih jalan hidupmu dan menjalaninya sesuai dengan yang kamu inginkan bisa menjadi cara untuk menunjukkan jalan terbaikmu.

4. Melakukan yang terbaik untuk orang terkasih

Selain itu, kamu juga perlu melakukan yang terbaik untuk orang-orang terdekatmu dan juga terkasih.

5. Mengisi body, mind, soul

- Body: memberikan nutrisi terbaik untuk diri dan anggota keluarga

- Mind: Keterampilan untuk berpikir positif, edukasi diri, dan anggota keluarga

- Soul: Bersyukur, relaksasi, dan mindful

(FIR)