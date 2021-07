Ratih Ibrahim: The Power of Hope Sangat Menolong saat Pandemi Covid-19

Ilustrasi/Medcom.id

Jakarta: The power of hope atau kekuatan harapan amat berarti di masa pandemi covid-19 saat ini. Dengan kekuatan itu, kita punya ekspektasi bahwa kita akan memiliki pengalaman positif.



"Hope atau harapan juga bisa dikatakan bahwa situasi negatif atau situasi yang berpotensi mengancam tidak akan terwujud, dan pada akhirnya semuanya akan membaik.” demikian dikatakan Psikolog sekaligus Founder Personal Growth, Ratih Ibrahim, dalam acara Forum Diskusi Denpasar 12 melalui diskusi daring, Rabu, 14 Juli 2021.



Menurutnya, orang yang punya harapan dengan orang yang tidak punya harapan (apatis), pola pikirnya berbeda. Orang yang tidak punya harapan akan cenderung menempatkan dirinya menjadi victim atau korban.



"Orang yang sudah menjadi victim, dia akan selalu mengalami penurunan. hal itu yang menyebabkan kondisinya semakin drop, depresi, dan tidak tertolong," kata dia.



Hal ini masuk ke dalam macam-macam gangguan termasuk gangguan kejiwaan dan kegilaan. Tetapi, mereka yang mempunyai harapan, mereka akan menjadi psychological surviver atau tahan mental.



"Dia yang menjadi surviver akan tetap mampu menjaga dirinya tetap aktif, optimistis, melihat masa depan lebih baik, serta tangguh dan tetap berjuang," katanya.



Ratih menambahkan, untuk meciptakan harapan, manusia juga memerlukan resiliensi. Resiliensi adalah daya untuk beradaptasi menghadapi semua pengalaman hidup yang menantang seperti sekarang ini.



Resiliensi memiliki empat modal, yaitu:

- I am: kenali diri kita, siapa kita?

- I have: Fokus kepada apa yang kita punya

- I can: Sadari apa yang kita lakukan

- I do: Lakukan apa yang bisa kita lakukan



"Semua hal tersebut harus ditanamkan ke dalam diri kita, agar kita bisa menghadapi kondisi sulit seperti sekarang ini," kata dia. (Putri Purnama Sari)

(UWA)