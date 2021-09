Beberapa Penyebab Sakit Pinggang Sebelah Kiri, Salah Satunya Batu Ginjal

1. Otot tegang

2. Infeksi

3. Batu ginjal

4. Endometriosis

5. Fraktur stres

Rasa sakit yang menusuk atau berdenyut di sisi kiri bawah pinggang bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi ini mungkin disebabkan karena tubuh mengalami ketegangan pada beberapa otot punggung atau ligamen, yang akan sembuh seiring waktu.Namun dalam beberapa kasus, nyeri pinggang unilateral, seperti di sisi kiri, menandakan masalah serius seperti infeksi atau cedera yang memerlukan perawatan medis. Dan berikut ini adalah beberapa penyebab yang mungkin membuat pinggang terasa nyeri:Penyebab paling umum dari nyeri pinggang bawah adalah cedera pada otot, tendon, dan ligamen yang menopang tulang belakang. Tanda-tanda sakit pinggang yang disebabkan oleh ketegangan otot adalah merasa kaku."Bisa juga mengalami rasa sakit yang menusuk, atau mengalami kejang otot," kata Michael Rosner, MD, ahli bedah saraf di George Washington University's School of Medical and Health Sciences.Infeksi kandung kemih lanjut atau infeksi ginjal kiri dapat menyebabkan rasa sakit yang konstan dan menyakitkan yang menyebar melalui pinggang kiri."Jika kamu memiliki gejala lain seperti saat buang air kecil ada sensasi terbakar, demam, atau kedinginan, temui dokter sesegera mungkin untuk memeriksa infeksi," kata Anthony Chiodo, MD, direktur klinis Pengobatan Cedera Tulang Belakang di University of Michigan.Batu ginjal , yang merupakan penumpukan mineral di saluran kemih dapat menyebabkan rasa sakit yang tajam dan intens di sisi kiri pinggang serta nyeri di perut bagian bawah, selangkangan, dan di bawah tulang rusuk. Gejala umum lainnya adalah urine berdarah.Batu yang berukuran kecil dapat melewati saluran kemih tanpa pengobatan. Tetapi untuk mengangkat batu yang lebih besar perlu dilakukan operasi atau dengan menggunakan gelombang kejut untuk memecahnya.Endometriosis adalah suatu kondisi di mana lesi yang menyakitkan tumbuh di bagian luar rahim seseorang. Hal ini dapat menyebabkan nyeri di pinggang kiri bawah, bersama dengan kram hebat saat menstruasi dan nyeri saat berhubungan.Aktivitas fisik yang berulang-ulang dari waktu ke waktu, seperti mengangkat beban atau berolahraga seperti tenis, mendayung, dan senam dapat membebani tulang belakang, yang mengakibatkan fraktur stres. Area tersebut mungkin terasa sakit saat kamu menyentuhnya, dan rasa sakitnya mungkin terlalu parah untuk diobati dengan pengobatan biasa.