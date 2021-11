5 Tips Cegah Penyakit Saat Musim Hujan Datang

1. Jaga kebersihan tangan

(Mencukupi asupan air putih bisa membantu mengganti cairan tubuh sehingga terhindar dari dehidrasi yang bisa memicu berbagai gejala penyakit muncul. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

2. Minum banyak air

3. Biasakan makan sehat

4. Konsumsi vitamin C

5. Perlindungan terhadap nyamuk

(TIN)

Saat ini curah hujan sudah semakin sering. Bahkan tak jarang cuaca menjadi ekstrem tak terkendali. Kalau sudah begini, biasanya penyakit musim penghujan mulai mewabah. Pasalnya musim hujan banyak virus dan bakteri berkembang biak dan menginfeksi manusia.Nah, jangan sampai aktivitas dan pekerjaan kamu terganggu karena penyakit langganan di musim hujan seperti flu , batuk, masuk angin, dan diare. Walaupun terdengar sepele, namun penyakit-penyakit tersebut bisa juga berbahaya bila dibiarkan berlarut-larut.Sebelum terserang penyakit, ada baiknya kamu melakukan pencegahan. Dengan begitu, kamu dapat membantu melindungi orang-orang tercinta. Bahkan diri kamu sendiri. So, ikuti tips di bawah ini untuk menjaga keluargamu tetap sehat di musim hujan.Virus flu biasanya menyebar melalui kontak, jadi berhati-hatilah saat berada di area umum yang mungkin sarat dengan kuman. Cara mencegahnya, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air hangat. Gunakan juga disinfektan atau hand sanitizer bila diperlukan.Kurang minum akan berdampak buruk saat musim apapun. Apalagi saat musim hujan, diperlukan air dua kali lipat. Pasalnya, inilah saat kuman berkuasa di permukaan basah.Saat kuman-kuman ini tertelan dalam tubuh, akan merangsang pembentukan racun berbahaya, yang secara alami membantu mengeluarkan air dari tubuh kamu. Jadi, usahakan minum 8 sampai 10 gelas air sehari.Fitokimia menyediakan vitamin dalam makanan dan merupakan bahan kimia alami yang ada pada tanaman – biasanya buah dan sayuran segar yang berwarna hijau, merah atau kuning tua. Mengkonsumsinya sangat penting untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kamu.Seperti dilansir dari Medicover Hospital, jangan lupa mencuci sayuran agar tidak menyebabkan infeksi lambung. Gejalanya bisa berupa sakit perut, diare, mual, demam, menggigil, nyeri sampai kehilangan selera makanVitamin C memberi tubuh kamu ketahanan alami (bukan kekebalan) terhadap pilek dan flu. Meningkatkan konsumsi makanan kaya vitamin C, seperti lemon dan buah jeruk lainnya, dapat membantu tubuh pulih lebih cepat dari flu. Meningkatkan asupan Vitamin C melalui suplemen juga merupakan ide yang baik.Hujan dapat mengakibatkan genangan air, yang menyediakan lingkungan kondusif bagi nyamuk untuk berkembang biak.Itulah sebabnya penyakit yang dibawa nyamuk – seperti demam berdarah, malaria, dan chikungunya – jauh lebih umum di musim hujan daripada musim lainnya. Maka, menguras air yang tergenang adalah tindakan terbaik kamu melawan nyamuk.Semoga dengan pencegahan yang kamu lakukan, keluarga tersayang bisa terhindar dari penyakit yang kerap menyerang saat musim hujan datang. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?