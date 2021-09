Tidur Malam Nyenyak, Diet Aman

(Kebiasaan sehat seperti tidur yang cukup dan diet berkualitas dapat saling membangun dan menciptakan kesehatan tubuh kamu. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

(TIN)

Tidur sangat penting untuk pemulihan. Dan bukan rahasia lagi kalau tidur malam yang nyenyak bisa memengaruhi segalanya.Bahkan, menurut penelitian baru yang diterbitkan dalam Journal of Occupational Medicine and Toxicology, pemulihan yang diberikannya mungkin memiliki beberapa implikasi pada pilihan diet dan gaya hidup. Jadi bisa dikatakan, tidur akan memengaruhi diet kamu.Para peneliti dari University of Eastern Finland mengambil data dari 252 orang dewasa yang kelebihan berat badan dan mengalami stres secara kuantitatif.Mereka mengukur variabilitas detak jantung peserta saat tidur selama tiga malam berturut-turut. Tujuannya, untuk melihat bagaimana pemulihan tidur (atau kekurangannya) memengaruhi kualitas diet dan konsumsi alkohol.Berdasarkan temuan yang telah dilansir dari Mindbodygreen, lebih banyak tidur yang dihabiskan dalam keadaan parasimpatis dikaitkan dengan diet yang lebih sehat, serta konsumsi alkohol yang lebih rendah.Peserta yang memiliki keseimbangan stres, namun kualitas tidur mereka baik, asupan serat akan lebih tinggi dan kontrol diri lebih baik, dibandingkan mereka yang stres dan kualitas tidurnya buruk.Perlu kamu ketahui, sistem saraf parasimpati mengontrol homeostasis dan tubuh saat istirahat dan bertanggung jawab atas fungsi istirahat dan cerna tubuh.Sedangkan sistem saraf simpatik mengontrol respons tubuh terhadap ancaman yang dirasakan dan bertanggung jawab atas respons "lawan atau lari". Ini semakin memperkuat gagasan bahwa pilihan makanan dikaitkan dengan keseimbangan antara stres dan reaksi pemulihan."Namun begitu, para ahli masih belum sepenuhnya memahami mekanisme dibalik hubungan antara tidur, pemulihan, diet, dan pilihan gaya hidup.Bisa jadi diet benar-benar memengaruhi pemulihan dalam tidur, bukan sebaliknya. Tapi setidaknya, kebiasaan sehat seperti tidur yang cukup dan diet berkualitas dapat saling membangun, yang selanjutnya menunjukkan pentingnya kesehatan bagi tubuh.