5 Tips Sederhana agar Hidupmu Bisa Lebih Bahagia

1. Jangan membandingkan

2. Melepaskan rasa takut

3. Jangan mengkhawatirkan hal yang tidak bisa kamu kontrol

4. Menyimpan dendam

5. Tidak perlu memikirkan omongan orang lain

(FIR)

Kebahagiaan adalah sesuatu yang bisa diciptakan sendiri. Dengan begitu, kita bisa menjadi lebih menikmati hidup. Dan kebahagiaan pun berkaitan dengan kesehatan mental yang baik.Kesehatan mental sendiri, akan memengaruhi berbagai aspek hidup kita. Tidak perlu khawatir karena berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kamu lakukan agar bisa merasa lebih bahagia:Di era media sosial ini semua orang terlihat bahagia, kecuali dirimu sendiri. Ibinye Osibodu-Onyali, terapis perkawinan dan keluarga berlisensi di The Zinnia Practice, mengatakan, apa yang diunggah di media sosial adalah sesuatu yang hanya memperlihatkan yang indah saja. Membandingkan kehidupan sehari-hari dengan apa yang orang lain tampilkan di media sosial adalah hal yang sia-sia.Anthony Freire, direktur klinis dan pendiri The Soho Center for Mental Health Counseling di New York, mengatakan untuk melepaskan rasa takut, malu dan bersalah, kamu harus terlebih dahulu memperlihatkan versi terbaik dari dirimu kepada orang lain.Khawatir akan sesuatu merupakan hal yang normal dalam kehidupan, namun cobalah untuk fokus pada kekhawatiran yang bisa kamu kontrol. Fokus pada hal-hal yang bisa kamu ubah."Ketika kamu memiliki hal-hal yang kamu khawatirkan, tulislah mana hal yang bisa kamu kontrol dan yang tidak. Kerjakan hal yang bisa kamu ubah tersebut, dan biarkan hal yang tidak bisa kamu kontrol atau ubah tersebut," kata Anthony.Penelitian menunjukkan menyimpan dendam atau kemarahan lebih lama dari yang diperlukan bisa menjadi racun bagi kesehatan fisik dan mentalmu.“Ikhlaskan dan lepaskan dendam tersebut, dengan memperbaiki hubungan yang renggang atau memutuskannya sama sekali jika memang tidak bisa diselamatkan,” kata Osibodu-Onyali.“Dunia tidak berakhir dan kamu tidak harus disukai semua orang,” kata Osibodu-Onyali.“Percaya pada diri sendiri dan orang-orang terdekat dan yang benar-benar mencintai dan menghargaimu. Jangan menghabiskan waktu dengan mengkhawatirkan orang-orang yang tidak menghargai atau menghormatimu," pungkasnya.