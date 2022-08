Top 3 Berita Gaya: Kolesterol Tinggi hingga Family-friendly Villa di Canggu

Kala Kolesterol Tinggi, Inilah Tanda dan Gejala pada Mata

Produk Alternatif Berpotensi Menekan Prevalensi Merokok

Ini Family-friendly Villa di Lokasi Paling Hype di Bali

(FIR)

Top 3 Berita Gaya hari ini terkait tentang tanda dan gejala pada mata di kala kolesterol tinggi. Kemudian ada produk alternatif berpotensi menekan prevalensi merokok, hingga villa paling family friendly di Canggu.Tubuh membutuhkan kolesterol, sejenis lemak, agar berfungsi dengan baik. Namun, memiliki terlalu banyak kolesterol dalam darah dapat berdampak negatif bagi kesehatan. Dan salah satu gejala yang bisa timbul saat kolesterol tinggi adalah pada bagian mata.Selengkapnya klik di sini Ketua MAWAS Center Kurniawan Saefullah menyebut produk tembakau alternatif dinilai menyimpan potensi signifikan untuk membantu pemerintah dalam menekan prevalensi merokok. Saat ini jumlah prevalensi merokok di Indonesia sudah menembus angka 69,1 juta jiwa.Selengkapnya klik di sini Gelar 'The most hype place in Bali' secara tidak resmi dinobatkan kepada Canggu. Pada awalnya Canggu dikenal dengan pantai yang memiliki pecahan ombak yang menantang.Selengkapnya klik di sini