3 Berita Terpopuler Gaya: Diabetes Tipe 4 Hingga Marak Calo dan Penipuan Tiket Coldplay

Diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang dialami oleh banyak warga Indonesia. Biasanya, kita mengenal diabetes 1 dan 2. Ternyata, ada juga diabetes tipe 4.Menurut laporan International Diabetes Federation (IDF), tercatat jumlah penderita diabetes tipe 1 di Indonesia mencapai 41,8 ribu orang pada 2022. Data ini mungkin saja bisa lebih tinggi dibandingkan angka yang dicatat.Jika kita sering mendengar diabetes tipe 1 dan 2, ternyata hadir pula diabetes tipe 4. Selain itu, ada dua diagnosis diabetes baru, yakni MODY (diabetes onset maturitas pada anak muda) dan LADA (diabetes autoimun laten pada orang dewasa), tetapi masih sering salah didiagnosis.Diabetes 4 ini bukan kondisi autoimun seperti diabetes tipe 1. Hal ini pun tak berhubungan pula dengan berat badan, seperti diabetes tipe 2.Sebaliknya, diabetes 4 ini dikaitkan dengan proses penuaan. Penelitian pun sedang berlangsung, tetapi para ilmuwan telah temukan beberapa hubungannya. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Senin, 22 Mei 2023:Dilansir dari Healthline, menurut studi penelitian yang dari National Institutes of Health, penyebab dari diabetes tipe 4 asalah kelebihan sel kekebalan yang disebut sel T pengatur. Namun, para peneliti masih memiliki dugaan yang berkaitan dengan proses penuaan. Demikian, proses penelitian masih dilakukan.Jika kita kita menengok pada tipe 1, tipe 2, dan gestasional, semua jenis ini memiliki kesamaan. Kesaman tersebut menyebabkan gula darah tinggi karena tubuh kesulitan memproduksi insulin, hormon penggerak, dan menyimpan gula.Namun, pada diabetes tipe 4 ini berkaitan dengan persoalan penuaan. Penelitian ini masih berlanjut dan belum dapat dipastikan, tetapi para ilmuwan menemukan beberapa hubungannya.Selengkapnya klik di sini K-LAB mengembangkan Newborn Screening Test (NST) di Indonesia. Pemeriksaan tersebut sangat penting dilakukan pada bayi baru lahir untuk skrining awal yang dapat mendeteksi kecacatan intelektual, keterlambatan perkembangan, bahkan dapat menyebabkan kematian.Hal tersebut di ungkapkan oleh Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp.PK selaku dokter penanggung jawab Laboratorium K-LAB dalam acara Seminar Grand Opening K-LAB Kerjasama Indonesia dengan Korea untuk Tes Skrining Bayi Baru Lahir (NST), Selasa 16 Mei 2023."Dalam kasus NST, dari sisi persentase Indonesia masih tertinggal dari negara lain. Contohnya di Singapura sudah ada enam jenis tes NST, bahkan di Korea Selatan mencapai 58 jenis tes. Namun di Indonesia, tes yang ditanggung BPJS baru satu jenis, yakni Thyroid Stimulation Hormone (TSH)," tutur Prof. Pusparini.Selengkapnya klik di sini Topik konser musisi Coldplay masih menjadi topik hangat di kalangan publik. Tak jarang para penggemar merasa gemas karena tidak mendapatkan tiket untuk menonton idola mereka.Melihat fenomena tersebut, Menteri Pariwisata dan dan Ekonomi Kreatif (Menparektaf) Sandiaga Uno mengimbau agar penggemar tetap berhati-hati dalam melakukan transaksi. Ia mengatakan sebaiknya melakukan transaksi hanya pada kanal transaksi resmi saja.Sandiaga pun menyayangkan oknum yang telah memanfaatkan momentum untuk kepentingan keuntungan sendiri. Menurutnya, ini bisa merusak citra bisnis industri seni musik di Indonesia."Saya menyayangkan oknum yang memanfaatkan momen yang padahal kita harus sambut kebersamaan, karena ini dapat merugikan masyarakat," kata Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandiaga Uno di Zoom Meeting, Senin, 22 Mei 2023.Selengkapnya klik di sini