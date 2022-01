3 Berita Terpopuler Gaya: Terkena Omicron Dua Kali Hingga Akibat Jika Anak Sering Diancam

1. Terkena Omicron Dua Kali? Mungkin Saja! Ini Dia Kelompok yang Berisiko

Tentunya bayang-bayang menaiknya kasus covid-19 varian Omicron saat ini sedang bergelayut di benak kita semua. Ada pertanyaan, apakah varian Omicron bisa mengenai oran hingga dua kali atau bisa disebut dengan reinfeksi ulang?Eric Feigl-Ding seorang public health scientist asal Amerika yang saat ini bekerja sebagai Senior Fellow di The Federation of American Scientists mengatakan, "Terinfeksi Omicron mungkin saja terjadi, terutama bagi mereka yang baru menerima vaksin covid-19 satu dosis - vaksin belum lengkap."Ia menambahkan, "Sehingga antibodi yang dihasilkan belum tercukupi. Kelompok orang dengan gangguan sistem kekebalan juga berisiko mengalami reinfeksi Omicron," papar Eric dilansir dari Hindustan Times.Lalu siapa saja yang berisiko tinggi terkena infeksi ulang Omicron? Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Senin, 25 Januari 2022:Saat ini Omicron sudah semakin melebarkan sayap. Pasalnya penyebaran covid-19 varian Omicron lebih cepat daripada varian Delta. Dan ketika dunia sedang bergulat dengan Omicron, timbul pertanyaan, bisakah seseorang terinfeksi Omicron untuk kedua kalinya?Menurut ahli epidemiologi Amerika Serikat, Eric Feigl-Ding, infeksi ulang Omicron pasti mungkin terjadi jika infeksi Omicron pertama adalah mereka yang baru vaksinasi dosis pertama di mana tidak cukup merangsang sistem kekebalan. Dan bahkan kondisi lain untuk infeksi ulang Omicron bisa sangat membahayakan kekebalan tubuh.Selengkapnya klik di sini Aktris ternama Korea, Park Shin-hye menikah dengan aktor Choi Tae-joon di Seoul pada 22 Januari 2022 di Gereja Komunitas Oryun di Gangdong-gu, Seoul.Pemeran drama 'The Heirs' ini memilih gaun pengantin karya desainer terkenal Oscar de La Renta untuk acara pemberkatan dan gaun rancangan desainer Filipina-Amerika Monique Lhuillier untuk foto pre-wedding.Beberapa jam sebelum pernikahan dilangsungkan, Salt Entertainment, agensi Park Shin-hye, merilis foto pictorial pre-wedding pasangan tersebut di Instagram.Selengkapnya klik di sini "Kalau kamu enggak mau beresin kamarmu, nanti tidak boleh main game!" atau "Kalau enggak mau ngerjain PR, kamu tidak boleh nonton TV seminggu!" Apakah kalimat tersebut terdengar familiar?Mengancam anak sering kali menjadi senjata orang tua agar anaknya mau menurut. Ketika orang tua sudah kehabisan akal, cara paling mudah agar anak mau mengikuti ya dengan senjata ini.Namun, mengancam anak terlalu sering ternyata justru bisa memberi dampak negatif pada sang buah hati. Mengutip dari Instagram @Smartparents.official, terdapat tiga dampak yang mungkin terjadi pada anak.Selengkapnya klik di sini