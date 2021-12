MulaiDariKamu Bantu Masyarakat Waspada Terhadap Covid-19

(Sebuah jingle yang berjudul #MulaiDariKamu resmi diluncurkan hari ini untuk semakin memperkuat kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksin dan senantiasa memakai masker di setiap aktivitas. Foto: Dok. Istimewa)

Perjalan panjang sebuah iklan layanan masyarakat secara resmi diperkenalkan pertama kalinya di Amerika Serikat pada tahun 1942, ketika dibentuk The Advertising Council (Dewan Iklan).Dinukil dari Wikipedia, pada saat itu Perang Dunia II telah mendorong terciptanya ahli-ahli komunikasi yang menggunakan bakat dan kemampuan mereka untuk memenangkan Perang Dunia II.Dewan iklan AS saat itu didirikan oleh American Association of Advertising Agency (4A), Associatin of national Advertiser (ANA), Magazine Publisers Associations (MPA), Newspaper Advertising Bureau (NAB), dan Outdoor Advertising Association (OAA).Setelah perang usai dan keadaan masyarakat telah berubah Dewan Iklan gencar melakukan iklan layanan masyarakat untuk memperbaiki sistem pendidikan dan promosi vaksin polio (1950), untuk mencegah bahaya polusi (1960), kampanye untuk bahaya penggunaan obat-obatan terlarang (1970-sekarang).Pengertian Iklan Layanan Masyarakat (ILM), atau sering disebut Public Service Announcement (PSA) adalah sebuah klip informatif singkat yang bertujuan untuk meningkatkan perhatian public terhadap suatu isu penting.Sebuah tayangan PSA dapat diproduksi dengan format klip video/audio yang berupa lagu (jingle), wawancara, animasi, dan konten dengan bentuk-bentuk lainnya.Lalu, apa yang membuat sebuah PSA menjadi efektif dan dapat memancing dampak yang positif di tengah masyarakat? Mengutip sebuah artikel yang dirilis oleh PennState University, sebuah PSA yang efektif harus memenuhi empat hal utama agar pesannya dapat tersampaikan dengan baik. Hal-hal tersebut adalah:1. Tayangan tersebut harus menarik perhatian masyarakat luas2. Pesannya jelas dan mudah untuk dimengerti3. Pesannya didukung fakta yang akurat tentang isu yang ingin disampaikan4. Audiens harus dapat bersimpati dengan yang terdampak isu atau keadaan tersebutDari referensi inilah, Ultra8, sebuah perusahaan komunikasi kreatif di bawah grup Ultima Asia Network mencoba untuk berkreasi dan memproduksi sebuah PSA dengan format video jingle yang mengkomunikasikan pentingnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap aksi mencegah penularan virus covid-19 , di mana akhir-akhir ini, varian Omicron tengah muncul sebagai Variant of Concern di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.Sebuah jingle yang berjudul #MulaiDariKamu resmi diluncurkan hari ini untuk semakin memperkuat kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksin dan senantiasa memakai masker di setiap aktivitas.William Wijanarko, CEO Ultima Asia Network mengatakan, “Jingle #MulaiDariKamu dibuat dengan nuansa dan elemen yang fun serta pesan konsisten dan mudah dimengerti oleh masyarakat luas di berbagai lapisan.Nuansa musik yang kami ambil berasal dari lagu "Menanam Jagung" yang tentunya sudah familiar di telinga publik dari berbagai usia.Dengan diluncurkannya jingle ini diharapkan masyarakat semakin sadar untuk segera mendapatkan dosis vaksin lengkap, memakai masker di segala kegiatan, dan selalu mencari informasi tentang perkembangan pandemi covid-19 dari sumber-sumber yang dapat dipercaya guna menangkal hoaks.Jingle #MulaiDariKamu diharapkan dapat ikut mendukung program-program yang telah diluncurkan pemerintah dan usaha kita semua mencegah peningkatan angka penularan virus ini di masa yang akan datang.Jingle #MulaiDariKamu berdurasi 60 detik dan hari ini mulai ditayangkan di stasiun-stasiun TV nasional, kanal media sosial, dan stasiun-stasiun radio. Jingle ini juga dapat disimak dalam kanal YouTube Kemkominfo TV.