Mengapa Vaksin Booster Dilerlukan? ini 3 Alasannya!

(Pentingnya pemberian vaksin booster covid-19 karena menurut Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Prof. Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, dr., Sp.A (K), karena antibodi menurun dalam enam bulan pasca-vaksinasi dan adanya kemunculan varian-varian baru covid-19. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Mengapa booster itu penting?

Merek vaksin yang disetujui

(TIN)

Hari ini, Presiden Jokowi memberikan keterangan mengenai vaksin booster . Ia mengatakan, "Saya putuskan vaksin booster gratis karena keselamatan rakyat yang utama." Hal ini ia utarakan dalam keterangan video yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 11 Januari 2022.Sebenarnya, apa sih urgensinya dari vaksin booster? Dilansir dari The Guardian, vaksin booster kerap direkomendasikan para ahli untuk mempertahankan tingkat perlindungan terhadap infeksi virus korona, meski vaksinasi lengkap dinilai masih bisa mencegah keparahan penyakit dengan baik.Apalagi saat ini sudah muncul varian virus baru B.1.1.529 atau varian Omicron . Dan penyebarannya disinyalir lebih cepat daripada varian Delta Selain menjalani prokes yang berlaku, diperlukan juga vaksin yang berfungsi untuk membuat antibodi penawar di mana dapat menghalangi virus korona sebelum menginfeksi sel dalam tubuh.Kini, masyarakat sudah bisa bernapas lega, karena izin darurat lima merek vaksin booster telah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).Dengan demikian vaksin-vaksin tersebut sudah dapat disuntikkan mulai Rabu, 12 Januari 2022 besok. Dan yang tak kalah menggembirakan, vaksin booster atau vaksin korona dosis ketiga ini akan diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia.Seperti keterangan yang dilansir dari situs resmi, BPOM mengumumkan lima merek vaksin covid-19 yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) sebagai vaksin booster. Pemberian itu dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh dari virus covid-19.Berkaitan dengan akan diberikannya booster ini, Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Prof. Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, dr., Sp.A (K), mengatakan ada tiga alasan dibutuhkannya vaksin booster, yaitu:1. Antibodi menurun dalam enam bulan pasca-vaksinasi dan kemunculan varian-varian baru covid-192. Belum diketahui kapan pandemi berakhir sehingga masyarakat harus memiliki imunitas tinggi3. Equity, yaitu semua orang berhak mendapatkan vaksin di seluruh provinsiKepala Badan POM Penny K. Lukito mengatakan pihaknya telah melakukan kajian keamanan, khasiat, dan mutu vaksin dan bekerja sama dengan Komite Penilai vaksin covid-19, berbagai asosiasi, dan ITAGI. Kajian itu menghasilkan persetujuan UEA terhadap lima vaksin covid-19, yaitu:1. CoronaVac/Vaksin Covid-19 Bio Farma (Homolog)2. Comirnaty Pfizer (Homolog)3. AstraZeneca (Homolog)4. Moderna (Homolog dan Heterolog)5. Zififax (Heterolog)- Homolog: vaksin booster sama dengan vaksin primer- Heterolog: vaksin booster berbeda dengan vaksin primer Kemenkes pun menegaskan bahwa vaksin booster akan diberikan kepada kelompok usia di atas 18 tahun sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).