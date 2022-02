WHO Menjawab Tentang Mutasi dan Pantauan 4 Subvarian Omicron

(WHO saat ini melacak empat sub-garis keturunan dari varian Omicron yang menjadi perhatian, termasuk BA.2. Foto: Dok. Twitter Maria Van Kerkhove/@mvankerkhove)

(TIN)

Sekali lagi World Health Organization (WHO) membunyikan alarm mengenai Omicron . Maria Van Kerkhove, pejabat tinggi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa Omicron bukanlah varian terakhir yang menjadi perhatian saat ini.Dan badan kesehatan PBB ini melacak empat versi yang berbeda serta menyebut varian ini sebagai kartu liar."Kami tahu banyak tentang virus ini, tetapi kami tidak tahu segalanya. Dan sejujurnya, variannya adalah 'wild card'. Jadi kami melacak virus ini secara real time karena bermutasi saat berubah. Tetapi virus ini memiliki banyak ruang untuk bergerak,” ujar Van Kerkhove, seperti yang sudah dilansir dalam laman Livemint.Omicron adalah varian terbaru dari varian yang sedang menjadi perhatian. Tapi, ini bukan varian terakhir dari Omicron.WHO saat ini melacak empat sub-garis keturunan dari varian Omicron yang menjadi perhatian, termasuk BA.2. Subvarian baru mungkin akan datang dan butuh beberapa waktu untuk sampai pada penyebarannya. Dan kemungkinan varian yang datang akan sangat tinggi.Sebuah studi pracetak Denmark dari 8.541 kasus rumah tangga yang dilakukan pada akhir Desember dan Awal Januari menunjukkan “keuntungan transmisi Omicron BA.2 dibandingkan BA.1.”BA.2 sejak itu menjadi penyebab sebagian besar kasus harian baru di negara ini, dibandingkan dengan BA.1 . Penelitian menemukan peningkatan kerentanan untuk individu yang tidak divaksinasi, divaksinasi penuh, dan divaksinasi booster di rumah tangga BA.2.Van Kerkhove sempat menjelaskan bahwa varian covid berikutnya pasti akan lebih menular daripada Omicron, tetapi belum diketahui apakah akan lebih mematikan atau tidak. WHO memantau sebanyak empat subvarian di bawah payung Omicron, yakni BA.1, BA.1.1, BA.2 dan BA.3."BA.2 lebih mudah menular daripada BA.1 sehingga kami berharap untuk melihat BA.2 meningkat dalam deteksi di seluruh dunia," kata Van Kerkhove.Setiap orang, apa pun status vaksinasinya, lebih rentan terkena BA.2 dari orang lain yang terinfeksi di rumah. Namun, menurut penelitian, orang yang divaksinasi penuh atau dikuatkan cenderung tidak menulari orang lain di dalam rumah tangga mereka.“Prevalensi varian Omicron telah meningkat secara global dan kini terdeteksi di hampir semua negara. Namun, banyak negara yang melaporkan peningkatan awal kasus akibat varian Omicron kini telah melaporkan penurunan jumlah total kasus baru sejak awal Januari 2022," imbuh Van Kerkhove.