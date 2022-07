3 Berita Terpopuler Gaya: Protein Tanpa Lemak Hingga Pelembap dari Bahan Alami

1. Catat, 5 Fakta Protein Tanpa Lemak yang Perlu Diketahui

(TIN)

Seperti diketahui, protein dapat membantu membangun tulang, otot, kulit, dan darah. Protein juga membantu tubuhmu memperbaiki jaringan, melawan infeksi, dan mengatur hormon dan protein tanpa lemak memberikan semua manfaat ini tanpa lemak ekstra.Protein nabati merupakan jenis protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Jenis protein ini dapat menjadi pilihan bagi kamu yang menjalani pola makan vegetarian atau tidak mengonsumsi protein hewani, seperti daging maupun ikan.Nah, jadi apa saja protein tanpa lemak yang baik untuk tubuh? Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Senin, 18 Juli 2022:Daging bukan satu-satunya sumber protein tanpa lemak lho. Dan ada banyak sumber nabati, termasuk kacang-kacangan, polong-polongan, produk kedelai, dan biji-bijian yang mengandung protein tanpa lemak. Nah, apa lagi protein tanpa lemak lainnya.Selengkapnya klik di sini Subvarian Omicron baru di radar Organisasi Kesehatan Dunia yang menurut beberapa ahli bisa menjadi yang paling menghindari kekebalan, telah diidentifikasi di Amerika Serikat (AS). Hal ini disampaikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit kepada Fortune.Ada dua kasus BA.2.75, dijuluki Centaurus, terdeteksi di AS. Pertama, diidentifikasi pada 14 Juni, kata juru bicara Centers for Disease Control and Prevention/CDC. Dan CDC tidak secara terbuka melaporkan varian yang muncul sampai mereka terdiri dari satu persen kasus. Artinya, kasus BA.2.75 saat ini di bawah kasus BA.2, yang terdiri kurang dari tiga persen dari kasus AS."BA.2.75 telah dilaporkan di sekitar 10 negara lain dan belum dinyatakan sebagai varian yang mengkhawatirkan," ujar Dr Soumya Swaminathan, kepala ilmuwan WHO. Penularan, keparahan, dan potensi penghindaran kekebalan saat ini tidak diketahui. Tetapi beberapa ahli meningkatkan potensi bahaya.Selengkapnya klik di sini Memasuki musim hujan, biasanya kondisi kulit akan menjadi kering, tidak rata, pecah-pecah, hingga dehidrasi. Nah, jika kamu sudah menggunakan produk pelembap di pasaran tapi belum ampuh juga, tak ada salahnya kamu membuat pelembap sendiri di rumah.Ada banyak manfaat yang kamu dapatkan jika membuat pelembap sendiri. Selain lebih aman dan sehat karena terbuat dari bahan alami dan tidak menggunakan pengawet, kamu bisa lebih hemat tentunya.Melansir dari New Woman India, ada tiga jenis pelembap yang bisa kamu buat di rumah, yaitu pelembap lidah buaya, apel, dan minyak almond. Caranya membuatnya juga gampang kok, kamu hanya perlu mengikuti beberapa langkah ini.Selengkapnya klik di sini