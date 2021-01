Cara Meredam Keinginanmu Mengonsumsi Makanan yang Manis-manis

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Mengonsumsi makanan yang manis-manis memang enak dan bikin kamu ketagihan. Namun, hal ini tidak baik dilakukan terus-menerus, apalagi dalam jumlah yang banyak.



Oleh karena itu, kamu perlu untuk mengontrolnya agar keinginan kamu makan manis bisa dialihkan. Berikut beberapa cara untuk meredam keinginan tersebut yang mungkin bisa berhasil di kamu:

1. Menyerah saja

Makan cokelat atau sepotong kue pada hari ulang tahunmu mungkin tidak akan merusak kesehatan. Justru, itu akan baik bagi kesehatan mental kamu pula untuk menikmati sesuatu yang lezat sesekali.



Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, para ahli kesehatan mengatakan bahwa makan manis sesekali itu baik-baik saja. Hanya saja kamu tidak boleh melakukannya setiap hari.

2. Lihat labelnya

Terkadang pemeriksaan label dapat mengekang keinginanmu. Jika kamu mendambakan sesuatu yang memiliki label kemasan, perhatikan baik-baik kandungan nutrisinya. Sehingga kamu dapat menentukan pilihan yang tepat tentang apa yang akan dimakan.

3. Jalan-jalan cepat

Sebuah studi pada 2015, menunjukkan bahwa berjalan kaki singkat selama 15 menit dapat mengurangi rasa lapar. Sebagai bonus, jalan-jalan ini bisa membuatmu lebih bersemangat daripada kue atau brownies.

4. Tidur siang

Jika kamu salah satu dari jutaan orang yang secara kronis kurang tidur pada saat sekarang ini, tidur nyenyak mungkin lebih bermanfaat untuk memulihkan tingkat energimu, daripada sesuatu yang mengonsumsi yang manis-manis.

5. Tukar yang terlalu manis dengan yang lain

Jika kamu ingin makan yang sedikit manis tanpa kelebihan glisemik, kamu dapat memilih alternatif yang lebih sehat seperti makan buah segar, cokelat hitam, atau kacang-kacangan.



Namun setelah makan makanan tersebut kamu masih merasa lapar, coba mengonsumsi makanan yang mengandung protein, yang nyatanya benar-benar kamu butuhkan.

(FIR)