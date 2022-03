Trik Marcelino agar Konsisten Bergaya Hidup Sehat demi Melawan Obesitas

Marcelinno Indrawan (Foto: Instagram)

Jakarta: Salah satu cara melawan obesitas adalah dengan melakukan gaya hidup sehat. Namun, dibutuhkan konsistensi untuk bisa menerapkannya.



Marcellino Indrawan, seorang Health Influencer memberikan trik menjaga konsistensi bergaya hidup sehat. Baginya, menjalankan gaya hidup sehat sejak usia muda merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga.



“Saya percaya bahwa menjalankan gaya hidup sehat sejak usia muda merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga, dan manfaatnya bahkan saya rasakan secara langsung saat ini, ujar Marcellino yang juga merupakan The New L-Men of The Year 2021.



Pria yang akrab disapa Nino ini berhasil menurunkan berat badannya dari 89 kg pada awal 2021, menjadi 75 kg. Hasil konsistensi gaya hidupnya juga disertai dengan peningkatan massa otot.



"Yang saya lakukan adalah menjaga asupan nutrisi seimbang, membatasi asupan gula, garam, dan lemak, aktif berolahraga, dan beristirahat cukup," terang Nino.



Dalam prosesnya, Nino merasakan manfaat gaya hidup yang ia terapkan. Mulai dari fisik terasa lebih fit, performa lebih optimal dan produktif dalam beraktivitas, serta hidup pun jadi lebih berkualitas.



Nino menambahkan, pengetahuan yang tepat dan disiplin diri merupakan kunci untuk membangun konsistensi gaya hidup sehat dan melawan risiko obesitas sejak muda.



"Untuk itu, saya mendalami ilmu nutrisi dengan mengambil sertifikasi sport nutritionist yang diadakan oleh International Fitness Association serta menjadi Certified Crossfit Trainer dan secara rutin melatih kelas crossfit," ucap Nino.



Yang Nino lakukan itu demi bisa menularkan semangat gaya hidup sehat ke keluarga dan teman-teman serta membagikan tips hidup sehat kepada para follower-nya di media sosial.



"Beberapa tahun lalu, saya juga mendirikan komunitas Bhumi Satoe, sebuah komunitas olahraga anak muda yang berlokasi di Yogyakarta, sebagai sebuah support system untuk membangun gaya hidup sehat," ucap Nino.



"Sesuai dengan gerakan Fitness Inclusivity yang saya bangun, saya percaya bahwa hidup sehat adalah tanggung jawab setiap orang, dan apapun profesi dan latar belakangnya, setiap orang mampu menjalani pengalaman hidup sehatnya masing-masing untuk menjadi versi terbaik diri mereka," pungkas Nino.

(FIR)