5 Makanan Terbaik Ini Bantu Kelola Gejala Kelelahan Kronis

(Biji-bijian merupakan sumber karbohidrat kompleks, lemak sehat, protein, vitamin, mineral dan serat makanan. Ini dapat memberi banyak energi dan manfaat sehat bagi tubuh. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Sangat umum untuk merasa lelah dan letih dalam satu harian. Namun, ada perbedaan antara kelelahan yang disebabkan oleh beberapa malam kurang tidur dan kelelahan yang menetap yang tampaknya tidak pernah membaik seiring berjalannya hari (atau minggu, atau bulan).Jika mengalami rasa kantuk plus kelelahan setiap hari, artinya kamu melewati titik kelelahan normal. Dan ini dikenal sebagai kelelahan kronis. Itu sebabnya harus diatasi dengan membuat beberapa perubahan, utamanya gaya hidup.“Sindrom kelelahan kronis adalah gangguan, juga disebut ensefalomielitis myalgic, di mana seseorang mengalami kelelahan ekstrem selama enam bulan atau lebih yang tidak dijelaskan oleh kondisi medis yang mendasarinya,” ujar ahli gizi diet Ginger Hultin, MS, RDN, CSO, pemilik ChampagneNutrition dan penulis Anti-Inflammatory Diet Meal Prep, seperti dilansir dari Well and Good.Perbedaannya dari kantuk biasa adalah sering mengganggu fungsi sehari-hari dan berdampak negatif pada kesejahteraan dan produktivitas. Kondisi ini membuat orang tidak dapat melakukan aktivitas normal mereka. Jadi penting untuk menemui dokter jika ini mungkin sesuatu yang dialami.Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara kelelahan kronis dan peradangan dalam tubuh, yang berarti makan makanan anti-inflamasi bisa menjadi bagian penting dari memerangi gejala.Berikut adalah makanan yang disarankan Hultin untuk dimakan lebih banyak untuk membantu meringankan beberapa gejala kelelahan kronis Tubuh membutuhkan karbohidrat untuk energi, dan makan biji-bijian berserat tinggi dan berprotein tinggi secara teratur setiap hari membantu menyeimbangkan gula darah dan tingkat energi dan menyediakan sumber vitamin dan mineral yang kaya.Makanan yang bisa dipilih mulai dari beras merah dan gandum hingga amarantha, soba, farro, dan quinoa. Nikmati mereka untuk sarapan (sebagai oat dan oatmeal semalam), makanan ringan (seperti oat bar dan campuran trail), dalam mangkuk sayuran dengan tahu atau ikan, atau dalam makanan tumis.“Sertakan kacang-kacangan dan lentil berserat tinggi dalam setidaknya satu kali makan per hari, karena vitamin B dan zat besi mendukung produksi sel darah merah dan sangat penting untuk mengatasi kelelahan,” saran Hultin. Makanan ini membuat kamu tetap berenergi sepanjang hari.Sayuran hijau, termasuk yang berdaun (seperti bayam dan kangkung) dan sayuran silangan (seperti brokoli dan kubis brussels) memiliki banyak vitamin yang membantu mengisi bahan bakar tubuh dengan mendukung kesehatan usus yang baik dan sistem kekebalan yang kuat. Mereka juga kaya akan vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, E, dan K.Semua kacang bermanfaat, tetapi kenari adalah sumber asam lemak Omega-3 anti-inflamasi yang hebat. Omega-3 dikenal untuk meningkatkan kesehatan otak dan kognisi, dan membantu menurunkan risiko penyakit otak. Kenari juga kaya akan serat, protein, dan lemak tak jenuh yang menyehatkan jantung.Semua jenis berry akan memberi kamu dorongan besar vitamin C dan antioksidan unik, keduanya dapat membantu mereka yang menderita kelelahan. Buah beri juga tinggi serat dan anti-inflamasi. Semua buah beri akan memberi energi, beraroma, dan sehat. Bisa juga memasangkannya dengan protein, seperti salmon panggang, yang juga mengandung Omega-3.