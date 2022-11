3 Berita Terpopuler Gaya: Nick Jonas Didiagnosa Diabetes Tipe 1 Hingga Pusing Setelah Gempa

1. Karena 4 Tanda Awal Ini, Nick Jonas Didiagnosa Diabetes Tipe 1

2. Tetap Waspada, Gejala Utama Covid-19 Varian Baru Bukan Lagi Demam

3. Pusing Setelah Merasakan Gempa? Ini Penyebabnya

Untuk Hari Diabetes Sedunia beberapa waktu lalu, penyanyi Only Human, Nick Jonas, memposting video di Instagram tentang bagaimana dirinya mengetahui bahwa ia menderita diabetes tipe 1.Saat "Eye of the Tiger" Survivor diputar di latar belakang, Jonas menawarkan dalam video empat indikator utama yang mengarah pada diagnosisnya pada saat Jonas berusia 13 tahun.Ada pun gejala ini antara lain, penurunan berat badan, rasa haus yang berlebihan, sering buang air kecil, dan lekas marah."Ini bisa dikenali sebagai tanda umum diabetes tipe 1. Saya membagikan tanda saya agar orang lain bisa #SeeTheSigns. Join me and share yours #SeeTheSigns #T1D #WorldDiabetesDay @beyondtype1" @beyondtype1," tulis pria 30 tahun ini, di Instagram pribadinya Nick Jonas/@nickjonas, seperti yang dilansir dari People.Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Senin, 21 November 2022:Siapa yang tak mengenal Nick Jonas. Suami dari Priyanka Chopra ini didiagnosa menderita diabetes tipe 1. Jonas membeberkan tubuhnya menghasilkan sangat sedikit atau tidak ada insulin, yang memerlukan pengobatan.Tanda-tanda lain yang harus diwaspadai adalah merasa haus dan berat badan turun tanpa berusaha. Gejalanya cenderung datang dengan cepat, hanya dalam beberapa hari atau minggu. Ini berlaku utamanya bagi anak-anak. Itulah mengapa penting untuk menemui dokter sesegera mungkin jika kamu melihat salah satu dari tanda-tanda tersebut.Selengkapnya klik di sini Tahun 2022 sudah mau usai namun penyebaran covid-19 belum selesai. Bahkan covid-19 semakin bermutasi dan varian baru makin bermunculan. Gejala seperti demam dan kehilangan penciuman sudah sangat jarang terjadi. Akibatnya, banyak lansia merasa tidak terkena covid-19 dan tidak melakukan tes ketika mereka mengalami meriang. Dianggapnya itu hanya meriang biasa.Mengutip dari cuitan dalam akun Twitternya pada 19 November 2022 lalu, kepala Studi Kesehatan ZOE, professor Tim Spector, mengatakan kalau saat ini, covid-19 dua kali lebih banyak dari flu biasa. Ia juga menambahkan kalau banyak orang yang masih berprinsip kalau demam sebagai gejala utama covid-19.Masih menurut Spector, dua per tiga dari kasus covid-19 berawal dari sakit tenggorokan. "Selain mudah lelah, gejala lain yang juga dilaporkan adalah sakit tenggorokan apabila dibandingkan dengan flu biasanya," terang Spector kepada Independen.Selengkapnya klik di sini Salah satu efek setelah mengalami gempa adalah merasa pusing. Ini adalah hal yang wajar karena tubuh merasa 'kaget'. Pusing setelah terjadi gempa berbeda dengan pusing saat migrain, vertigo, atau sakit kepala. Alasannya, saat gempa kondisi tubuh sedang sadar.Dilansir dari Gothamist.com dan Quora, tubuh terasa tergoncang (walau bisa jadi hanya sedikit) saat terjadi gempa. Hal ini menyebabkan kepala pusing.Menurut di Departemen Ilmu Bumi dan Atmosfer dan Direktur Institut Studi Benua Universitas Cornell, Larry Brown, seseorang kehilangan rasa 'stabil' saat terjadi gempa bumi.Selengkapnya klik di sini