5 Khasiat dari Kacang Panjang, Salah Satunya Mengurangi Risiko Kanker

(Sebagai penghasil vitamin C yang cukup tinggi, kacang panjang mampu menjaga kulit terlihat lebih sehat dan cerah. Seperti diketahui, vitamin C dalam jumlah tinggi dapat membantu mengurangi munculnya kerutan. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

1. Mengurangi risiko kanker

2. Menjaga kesehatan jantung

3. Menjaga kesehatan kulit

4. Mengurangi risiko asam urat

5. Membantu tidur nyenyak

(TIN)

Kacang panjang merupakan sayuran polong-polongan yang biasa tumbuh di wilayah Asia beriklim subtropis dan tropis, seperti Indonesia. Sayuran ini rendah kalori serta tinggi protein, vitamin, mineral, dan antioksidan yang dapat memberikan banyak manfaat bagi tubuh.Menurut dr. Airindya Bella dari Alodokter, ada banyak nutrisi yang terdapat pada kacang panjang. Satu porsi kacang panjang mentah atau sekitar 100 gram, bisa mengandung setidaknya 48 kalori dan beragam nutrisi lain, seperti 3 gram protein, 1 gram lemak 8 gram karbohidrat, 3 gram serat, 50 mg kalsium, 44 mg magnesium, 59 mg fosfor, dan 240 mg kalium.Selain itu, kacang panjang juga mengandung zat besi, zinc, mangan, selenium, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan folat. Ditambah, kacang panjang mengandung senyawa fenolik yang berperan sebagai antioksidan Banyaknya nutrisi yang terkandung di dalam kacang panjang, membuat banyak pula manfaat yang dihasilkan. Apalagi, kacang panjang dapat diolah dengan baik untuk menciptakan berbagai jenis makanan. Ini beberapa manfaat dari kacang panjang jika kamu mengonsumsinya secara rutin:Mengandung cukup banyak folat membuat kacang panjang bisa mengurangi risiko kanker. Kacang panjang mengandung sederet antioksidan nabati, termasuk flavonoid , dan riboflavin (vitamin B2). Dua senyawa ini diketahui dapat mengurangi pertumbuhan sel kanker pada tubuh.Folat dalam kacang panjang juga baik untuk menjaga kesehatan jantung. Selain itu, mengonsumsi kacang panjang juga mampu menurunkan berbagai risiko dan gejala penyakit jantung. Satu porsi kacang panjang (100 gram) mampu mencukupi kebutuhan serat harian hingga 12 persen.Manfaat lainnya adalah menjaga kesehatan kulit, Dikarenakan kacang panjang mengandung cukup banyak vitamin C yang mampu mengurangi munculnya keriput, kekeringan kulit dan memperlambat proses penuaan. Vitamin C dalam kacang panjang sangat penting untuk kulit, ligamen, pembuluh darah dan tendon serta mempercepat proses penyembuhan.Selain mengurangi risiko kanker, kacang panjang juga bermanfaat untuk menurunkan risiko asam urat. Hal tersebut juga disebabkan oleh melimpahnya kandungan vitamin C dalam kacang panjang.Manfaat kacang panjang selanjutnya yaitu mampu membantu tidur nyenyak. Pasalnya, kacang panjang mengandung magnesium yang penting untuk menenangkan otak dan meningkatkan relaksasi.