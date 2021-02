3 Berita Terpopuler Gaya: Alasan Tetap Pakai Masker Setelah Divaksin Hingga Cara Memilih Softlens Sesuai Warna Kulit

1. Penjelasan Dokter terkait Tetap Menggunakan Masker setelah Divaksin

2. 4 Gejala Kanker Paru yang Sering Diabaikan

3. Cara Memilih Softlens Sesuai Warna Kulitmu

(TIN)

Dr Anthony Fauci, Direktur National Institute of Allergy and Infectious Diseases Amerika Serikat menegaskan bahwa, orang harus tetap memakai masker setelah menerima suntikan vaksinasi covid-19. Ia mengatakan, belum pasti apakah vaksin yang tersedia menghentikan orang dari penyebaran virus korona."Bahkan jika sudah divaksinasi, kamu mungkin masih dapat menularkan virus ke orang-orang yang rentan," kata Fauci, yang juga merupakan dokter ahli penyakit menular.Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Sabtu, 6 Februari 2021:Dr Anthony Fauci selaku Direktur National Institute of Allergy and Infectious Diseases Amerika Serikat menegaskan Masker merupakan hal yang sangat penting sampai kita sudah memahami lebih banyak mengenai virus ini dan secara signifikan mengurangi infeksi.Selengkapnya klik di sini Kanker paru-paru merupakan salah satu penyebab utama kematian pada wanita dan pria. Pengobatan kanker paru-paru akan lebih efektif jika terdiagnosis lebih awal.Selengkapnya klik di sini Ketika memilih softlens, sering kali yang dicari adalah motif atau warna yang lebih terang. Padahal, memilih warna softlens tidak boleh sembarangan lho.Selengkapnya klik di sini