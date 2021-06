Penelitian: Kemungkinan Infeksi Herpes Hubungannya dengan Vaksin Pfizer

(TIN)

Vaksinasi covid-19 telah diberikan di berbagai negara. Banyak peneliti sudah meneliti efek samping setelah mendapatkan vaksin.Mengutip dari Jackie Salo lewat "Study finds shingles in some immune-compromised patients after Covid-19 vaccine" via New York Post, para ahli mengungkapkan bahwa shingles atau disebut juga sebagai Herpes Zoster mungkin merupakan efek samping dari vaksin covid-19 Menurut sebuah studi di jurnal Rheumatology, ilmuwan di Israel mengidentifikasi enam kasus dalam studi baru pasien yang mengembangkan ruam kulit yang dikenal sebagai herpes zoster setelah menerima vaksin Pfizer.Menurut laporan Jerusalem Post, herpes zoster dimulai dengan ruam kulit kecil yang gatal, tetapi jika tidak diobati, dapat menyebabkan kerusakan saraf dan nyeri. Ini bisa termasuk sensasi terbakar yang berkepanjangan pada kulit bahkan setelah ruam menghilang.Para peneliti dari Tel Aviv Sourasky Medical Center dan Carmel Medical Center di Haifa menemukan mereka yang menderita penyakit rematik inflamasi autoimun memiliki risiko lebih tinggi terkena herpes. Peneliti menyebutkan bahwa dari 491 pasien, 6 orang atau 1,2 persen mengalami infeksi.Keenam pasien tersebut semuanya memiliki kasus ringan penyakit rematik inflamasi autoimun dan masih muda, meskipun infeksi umumnya lebih sering terjadi pada mereka yang berusia di atas 50 tahun.Sebanyak lima dari mereka mengembangkan herpes zoster setelah dosis pertama dan yang keenam mendapatkannya setelah dosis kedua. Namun masih belum jelas apakah vaksin tersebut secara khusus menyebabkan kasus herpes zoster."Kita tidak bisa mengatakan vaksin adalah penyebabnya saat ini," kata Dr Victoria Furer, penulis utama. “Kita dapat mengatakan itu mungkin menjadi pemicu pada beberapa pasien,” lanjutnya.Dr Furer mengatakan penelitian lebih lanjut diperlukan dan salah satu implikasinya adalah pasien dengan penyakit rematik inflamasi autoimun didorong untuk mendapatkan vaksinasi herpes zoster sebelum mendapatkan suntikan covid-19."Kita seharusnya tidak menakut-nakuti orang," katanya kepada Jerusalem Post. “Pesan keseluruhannya adalah (penting) mendapatkan vaksinasi. (Dan) Ini penting untuk diperhatikan,” tutupnya.