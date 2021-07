5 Pilihan Tempat Tes Swab di Jabodetabek dan Bandung

1. Bumame Farmasi

2. Mayapada Hospital

3. Rumah Sakit EMC

4. Rumah Sakit Borromeus

5. Medizen Clinic

(ELG)

Kasus baru virus covid-19 di Indonesia masih mengalami lonjakan. Tambahan kasus baru masih berada di atas 30 ribuan.Tercatat pada per Jumat 9 Juli 2021, ada tambahan kasus positif sebanyak 38.124 sehingga total kasus covid-19 di Indonesia kini menjadi 2.455.912. Sedangkan total kasus yang sembuh menjadi 2.023.548 orang.Dengan demikian, kasus aktif covid-19 di Indonesia menjadi 367.733. Data ini membuat sejumlah lokasi seperti Jakarta, Jawa dan Sumatera masih berada di zona merah.Untuk terus menekan lonjakan covid-19 ini, pemerintah terus menggencarkan test wab atau swab antigen. Namun, masyarakat juga mulai banyak yang melakukan swab test secara mandiri.Swab test memang menjadi penting karena sebagai upaya pencegahan dan juga mendukung program pemerintah dengan pelacakan kontak yang bisa membantu upaya memutus rantai penularan dan penyebaran COVID-19. Namun, usaha tersebut harus diimbangi dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat.Saat ini banyak tempat test swab yang berada di Jabodetabek dan Bandung. Namun, tidak semua klinik memiliki izin resmi dan laboratorium yang terdaftar di Kemenkes.Berikut beberapa penyedia layanan Swab Test yang memiliki tingkat akurasi tinggi dengan peralatan yang telah memenuhi sertifikasi Kementerian Kesehatan Indonesia seperti dalam siaran pers yang diter.Bumame Farmasi dilengkapi dengan laboratorium berteknologi mutakhir yang disesuaikan dengan standar WHO, Bumame Farmasi juga sudah memiliki 17 cabang yang tersebar di Jabodetabek dan Bandung.Bumame menyediakan layanan Swab Test mulai dari home service, lab service, hingga corporate yang disesuaikan dengan kebutuhan di masa pandemi saat ini. Prosedur yang serba online dan mudah diakses, serta didukung oleh tenaga medis profesional dengan hasil tes yang bisa didapatkan dalam waktu 30 menit untuk Swab Antigen dan 24 jam untuk PCR Swab Test, menjadi nilai jual tersendiri bagi pelanggan setia Bumame Farmasi.Mayapada Hospital menyediakan layanan PCR Swab dan Rapid/Serologi Test dengan menggunakan mesin PCR berteknologi US dan Eropa untuk mendeteksi keberadaan sel, bakteri, atau virus Corona (COVID-19) di dalam tubuh. Hadir dengan tiga layanan utama, Drive Thru, In-House, Home Service, masyarakat dapat melakukan PCR Swab Test maupun Rapid Test di beberapa lokasi seperti Tangerang, Bogor, Kuningan, Sudirman hingga kawasan Jakarta Selatan.Jika Anda berada di kawasan Sentul, Bogor dan Tangerang, Rumah Sakit EMC bisa jadi tempat strategis untuk melakukan Swab Test. Dibuka mulai pukul 08.00, Rumah Sakit EMC melayani PCR Swab Test dengan jenis layanan walk-in dan drive thru. Hasil PCR Swab Test yang dilakukan di Rumah Sakit EMC bisa Anda gunakan hingga 30 September 2021.Bagi Anda yang tinggal di kota kembang, Bandung, pastikan mengunjungi Rumah Sakit Borromeus. Karena, Borromeus menawarkan beberapa paket PCR Swab Test dengan tingkat akurasi tinggi. Layanan yang dimiliki RS Borromeus pun cukup lengkap, salah satunya adalah Home Service Laboratory yang bisa dilakukan di rumah sesuai dengan kebutuhan pelanggan.Salah satu one-stop solution klinik yang cukup direkomendasikan untuk melakukan PCR Swab Test adalah Medizen Clinic. Hadir dengan menyediakan layanan yang beragam mulai dari Swab Test, vaksinasi hingga konsultasi telemedicine. Dengan hasil yang akurat yang bisa didapatkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Menariknya, Medizen juga menghadirkan paket untuk Swab Test bundling dengan konsultasi online bersama dengan dokter dan juga suntik imun booster sekaligus dengan harga yang cukup terjangkau.