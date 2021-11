Wajib Tahu, Manfaat dan Efek Samping Vaksin Flu

Seberapa efektif vaksin flu?

(Memvaksinasi diri sendiri juga dapat melindungi orang-orang di sekitar, termasuk mereka yang lebih rentan terhadap penyakit flu serius. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Manfaat vaksinasi flu

Efek samping vaksin influenza

(TIN)

Ada banyak alasan untuk mendapatkan vaksin influenza (flu) setiap tahun. Vaksinasi flu adalah cara terbaik untuk melindungi diri sendiri dan orang yang kita cintai dari flu dan komplikasinya yang berpotensi serius.Vaksin influenza menjadi penting untuk diberikan karena influenza atau flu sangat mudah untuk menyebar. Virus ini menyebar melalui percikan air liur atau kontak dengan barang yang telah terkontaminasi virus.Vaksin flu memberikan perlindungan terbaik terhadap flu. Vaksin flu membantu melindungi dari jenis utama virus flu, meskipun masih ada kemungkinan terkena flu. Namun, bila kamu terkena flu setelah vaksinasi, kemungkinannya akan lebih ringan dan tidak bertahan lama.Diperlukan waktu 10 hingga 14 hari agar vaksin flu bekerja. Seperti dilansir dari laman Badan Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan vaksin influenza untuk:- Anak berusia 6 bulan hingga 5 tahun- Orang lanjut usia (lebih dari 65 tahun)- Wanita hamil- Penderita penyakit kronis- Pekerja medisSebagaimana yang dijelaskan pada Center for Disease Control and Prevention (CDC) vaksinasi flu memiliki manfaat yang berguna bagi kesehatan, seperti:- Dapat menghindarkan dari penyakit flu- Mengurangi keparahan penyakit pada orang yang divaksinasi tetapi masih sakit- Mengurangi risiko rawat inap terkait flu- Alat pencegahan yang penting bagi orang-orang dengan kondisi kesehatan kronis tertentu- Membantu melindungi orang hamil selama dan setelah kehamilan- Dapat menyelamatkan nyawa pada anak-anak?- Memvaksinasi diri sendiri juga dapat melindungi orang-orang di sekitar, termasuk mereka yang lebih rentan terhadap penyakit flu serius, seperti bayi dan anak kecil, orang tua, dan orang dengan kondisi kesehatan kronis tertentuDalam laman CDC disebutkan, meski memiliki manfaat, vaksin influenza juga memiliki efek samping. Adapun efek samping yang umum timbul setealh vaksinansi, adalah:?- Rasa sakit, kemerahan, dan bengkak di area yang disuntik?- Demam?- Mual?- Sulit bernapas?- Suara serak?- Bengkak di sekitar mata atau bibir?- Lelah, pusing, dan wajah pucat?- Jantung berdebar?- Perubahan perilaku?- Pingsan?- Hidung meler?- Sakit otot?- Muntah?- Sakit tenggorokanBila mengalami salah satu reaksi di atas, segara hubungi dokter untuk mendapatkan penanganan. Jangan lupa, jika sakit flu atau mengalami batuk pilek, istirahat di rumah ketika sedang sakit, mengonsumsi makanan bergizi, dan minum air putih yang cukup.Bila perlu, gunakan masker untuk menghindari penyebaran virus ketika kamu batuk atau bersin, dan biasakan untuk mencuci tangan dengan sabun, terutama saat kamu akan makan atau menyentuh wajah.