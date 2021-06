Buah dan Sayuran Ini Bisa Membuatmu Kenyang Lebih Lama

1. Kentang

(FIR)

Bahan makanan yang masih segar tentunya menjadi pilihan yang tepat bagi tubuh. Namun terkadang meskipun sudah makan, kamu tetap merasa lapar dan belum kenyang.Makanan yang tidak cepat membuat kenyang ini tentu bisa menimbulkan risiko untuk meningkatkan berat badan , karena perasaan belum kenyang yang tidak terpenuhi. Untuk mengatasinya, kamu bisa memilih beberapa buah-buahan dan sayuran yang bisa membantumu kenyang lebih lama.Dikutip dari Reader's Digest, berikut ini adalah beberapa buah dan sayur yang bisa membantumu merasa kenyang lebih lama:Jeanne Piga-Plunkett, RD, co-direktur Dietetic Internship Program di University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth) mengatakan bahwa kentang kaya akan serat yang berkontribusi pada perasaan kenyang. Kentang juga memiliki kandungan indeks glikemik yang tinggi, yang berarti tinggi kandungan karbohidrat yaitu sekitar 110 kalori namun tidak mengandung lemak."Jika kamu ragu, kamu bisa juga memilih ubi manis yang memiliki indeks glikemik rendah, namun kaya akan serat," ujar Piga-Plunket.Pisang merupakan pilihan yang bagus untuk mengisi ulang tubuh dan memiliki ukuran yang mudah untuk dibawa kemana-mana. Pisang kaya akan serat, pisang yang masih setengah matang juga merupakan sumber pati resisten yang dicerna lebih lambat, sehingga meningkatkan perasaan kenyang."Pati resisten tidak dicerna oleh tubuh, sehingga membuatmu kenyang tanpa berubah menjadi lemak," kata Erin Palinski-Wade, RD, CDE, penulis Belly Fat Diet for Dummies."Apel memiliki kandungan serat dan air yang membuat apel meningkatkan rasa kenyang," ujar Palinski-Wade. Apel juga mengandung pektin, serat larut yang menurut beberapa penelitian dapat memuaskan rasa lapar.Sementara itu kata Lucy Lengfelder dari University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth), serat larut dalam air dan akan membentuk bahan gel yang dikenal sebagai pektin."Ini akan membantu menurunkan kolesterol dan menurunkan kadar glukosa darah dalam tubuh," sambungnya.Wortel juga merupakan camilan yang mengenyangkan. Rasanya juga manis tanpa gula yang tinggi."Kandungan serat wortel memberikan rasa kenyang dengan sedikit kalori. Wortel juga dapat menambahkan rasa dan serat ketika dihaluskan dan dimasukkan dalam beberapa resep masakan seperti sup atau tumis," kata Palinski-Wade.