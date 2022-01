3 Berita Terpopuler Gaya: Serangan Omicron dan Delta Hingga Jenis Teh yang 'Menyehatkan' Pikiran

1. Walau Jarang, Omicron dan Delta Covid-19 Bisa 'Menyerang' Bersamaan, Lho!

2. 6 Makanan dan Minuman untuk Bantu Redakan Gejala Covid-19

3. 5 Jenis Teh Ini 'Datangkan' Pikiran yang Lebih Sehat

(TIN)

Kita belum lupa dengan gelombang yang datang akibat varian Delta dalam pandemi covid-19. Dan, belum lama ini sebuah 'ancaman' varian baru covid-19 muncul yaitu varian Omicron.Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Varian Omicron pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan. Varian baru virus korona Omicron menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.Lalu timbul pertanyaan, apakah Delta dan Omicron bisa menyerang secara bersamaan pada seseorang?Dalam temuan di jurnal Virus Research, mengidentifikasi dua pasien berusia 30-an di Brasil yang terinfeksi pada November 2020 dengan varian P.2 dan varian lain (satu orang memiliki varian Gamma; yang lain memiliki varian B. 1,91 varian). Bagaimana dengan Delta dan Omicron Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 23 Januari 2022:Pada akhir November 2021, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut varian B.1.1.529 dari covid-19 -lebih dikenal sebagai varian Omicron - "varian yang menjadi perhatian" terbaru setelah peningkatan tajam dalam infeksi di Afrika Selatan.Sejak itu, varian Omicron menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, menyebabkan lonjakan besar kasus covid-19. Tak hanya Omicron, varian Delta dari covid-19 pun masih menyebar.Dengan kedua jenis virus yang masih beredar di beberapa negara ini, timbul pertanyaan penting yang sedikit menggelitik. Bisakah seseorang mendapatkan varian Omicron dan Delta dari covid-19 pada waktu yang sama?Selengkapnya klik di sini Dalam hal pencegahan covid-19, vaksinasi, booster, dan tindakan kesehatan lainnya seperti mengenakan masker di tempat umum, sampai menjaga jarak, tetaplah penting.Bahkan menurut informasi terbaru dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC), vaksin covid-19 saat ini diharapkan dapat melindungi dari penyakit parah dan rawat inap.Untuk kasus covid-19 yang lebih ringan di mana bisa dipulihkan dengan isolasi mandiri di rumah, ada kemungkinan bahan-bahan di dapur bisa bermanfaat.Selengkapnya klik di sini Teh bukan hanya minuman yang menyegarkan, tapi teh mungkin menawarkan sejumlah manfaat kesehatan. “Teh adalah minuman nabati yang telah terbukti memiliki banyak khasiat yang menyehatkan,” kata Vicki Shanta Retelny, RDN, penulis The Essential Guide to Healthy Healing Foods yang berbasis di Chicago.Seperti yang dituliskan Mayo Clinic, teh mengandung senyawa tanaman yang disebut polifenol, di mana antioksidannya memberikan manfaat. Misal, fitokimia - polifenol nabati dalam teh, berperan dalam mencegah atau menunda kerusakan sel dan melindungi sel dari zat penyebab kanker.Selengkapnya klik di sini