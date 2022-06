WHO Hapus Perbedaan Endemik dan Non-endemik demi Perangi Cacar Monyet

(TIN)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan bahwa mereka telah menghapus perbedaan antara negara endemik dan non-endemik dalam data yang dikumpulkan pada monkeypox untuk tanggapan terpadu terhadap yang ditingkatkan terhadap virus.Penyakit ini terdeteksi di sejumlah benua setelah umumnya terbatas pada negara-negara Afrika barat dan tengah. Lebih lanjut dikatakan bahwa antara 1 Januari dan 15 Juni, badan kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengonfirmasi setidaknya 2.103 kasus cacar monyet bersama dengan kemungkinan kasus dan satu kematian di 42 negara. Hal ini seperti yang diberitakan dalam laman Republic World.Penghapusan WHO dari perbedaan antara negara endemik dan non-endemik datang hanya beberapa hari sebelum pertemuan darurat badan yang berbasis di Jenewa dijadwalka yang pada 23 Juni.WHO juga akan bersidang untuk menentukan apakah wabah cacar monyet global harus diklasifikasikan sebagai kesehatan masyarakat darurat yang menjadi perhatian internasional.Sebanyak 84 persen kasus cacar monyet terdeteksi di kawasan Eropa. Sementara penunjukan wabah sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional adalah peringatan tertinggi yang dapat disuarakan badan PBB untuk dunia.Negara-negara lain di mana penyakit ini telah dikonfirmasi oleh otoritas kesehatan termasuk Amerika, Afrika, wilayah Mediterania Timur dan wilayah Pasifik Barat. Namun, WHO mengatakan bahwa mereka yakin jumlah infeksi yang sebenarnya kemungkinan lebih tinggi.