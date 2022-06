3 Berita Terpopuler Gaya: Cara Membeli Tiket Jakarta Fair 2022 Hingga Penyebab Osteoporosis

1. Cara Membeli dan Harga Tiket Jakarta Fair 2022

(TIN)

Jakarta Fair Kemayoran adalah ajang pameran multiproduk dengan sajian hiburan terbesar se-Asia Tenggara. Pada tahun ini Jakarta Fair akan digelar dengan nuansa baru dan konten acara yang lebih menarik dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.Dua tahun sudah penantian masyarakat akan pameran ini akhirnya terobati. Jakarta Fair Kemayoran tahun ini akan digelar selama 39 hari yakni mulai tanggal 9 Juni hingga 17 Juli 2022.Pengunjung yang sudah menanti ajang tersebut dapat berbelanja dan menikmati suasana hiburan yang beragam. Jadi berapa harga tiket Jakarta Fair 2022 dan bagaimana caranya? Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Sabtu, 11 Juni 2022:Untuk tahun ini, Jakarta Fair 2022 mengusung tema 'Jakarta Fair Bangkit Kembali' dengan sub tema 'Majulah Produk-Produk Indonesia di Pasar Domestik dan Dunia'.Selain dapat membeli tiket on the spot di area pintu masuk pameran, para pengunjung juga dapat membeli tiket masuk dan tiket konser Jakarta Fair secara online.Pengunjung dapat membeli tiket melalui laman web www.jakartafair.co.id, www.jiexpo.com dan www.eventguide.id.Selengkapnya klik di sini Dalam aktivitas bercinta, apakah kamu pernah bertanya-tanya mengapa suamimu lebih suka melakukan hubungan seks pada pagi hari. Sedangkan kamu sebagai perempuan lebih suka di malam hari?Memang terasa kontras, saat pagi hari, pria merasa sangat bergairah, sedangkan perempuan lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya. Dan, pada malam harinya, kala perempuan cenderung lebih siap bercinta, eh sang suami malah sudah tidur mendengkur. Ada apakah di balik fenomena itu?Ternyata semua berasal dari hormon pria dan perempuan yang tidak klop. Sebelum pria bangun di pagi hari pun, kadar hormon testosteronnya sudah mencapai puncak yakni antara 25 persen-50 persen lebih tinggi daripada waktu lain seharian.Selengkapnya klik di sini Pengeroposan tulang atau osteoporosis akan lebih rentan menyerang wanita daripada laki-laki. Hal itu dijelaskan dokter spesialis tulang dari RS Medistra dr. Kiki Novito, Sp.OT.Menurut dr. Kiki, kondisi itu disebabkan karena pengaruh hormonal saat seorang wanita mengalami menopause, atau berakhirnya siklus menstruasi yang biasanya terjadi saat memasuki usia 45 hingga 55 tahun."Osteoporosis itu pada wanita bisa terjadi lebih cepat, karena adanya perubahan hormonal saat menopause," ujar Kiki dalam sebuah webinar kesehatan.Selengkapnya klik di sini