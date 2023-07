Ajarkan Anak Bergerak Aktif, Ini Tips Olahraga Pemula ala Coach Inge Anugrah

Tips untuk pemula olahraga anak

("Anak-anakku kan sukanya main game online. Aku bilang ke anakku oke kamu bisa punya electronic time, tapi harus bergerak dulu," papar Inge Anugrah. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)

(TIN)

Bergerak aktif sedari dini tentunya sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Pun, Inge Anugrah, Functional Training Specialist dan Wellness Coach juga mengajarkan hal ini kepada anak anak mereka."Kalau aku goal olahraganya agar tetap sehat. Agar waktu sudah tua nanti masih bisa bergerak aktif, yang gak dibantu kursi roda. Jadi, kalau ada cucu nanti masih bisa main," kata Inge kepada tim Medcom, Rabu, 5 Juli 2023.Inge sendiri sudah mengajak anaknya bergerak aktif mengikuti olahraga. Mulai dari membuat peraturan tentang penggunaan gadget, hingga sekarang anaknya pun sudah terbiasa mengikuti gym."Awal mulanya memang aku rada paksa banget, tapi dengan positif encouragement. Anak-anakku kan sukanya main game online. Aku bilang ke anakku oke kamu bisa punya electronic time, tapi harus bergerak dulu," paparnya.Lebih lanjut, Inge mengatakan mengajarkan anaknya untuk berjalan di atas trademill terlebih dahulu. Lambat laun, pun mengajaknya berolahraga lebih seperti gym."Nah kebetulan di rumahku ada trademil, jadi aku suruh anakku jalan dulu di atas trademil, lalu boleh pegang gadget lagi. Kalau enggak, sorry kamu enggak akan bisa main," jelas Inge.Bagaimana jika Moms tidak punya trademill untuk si kecil? Tenang saja! Inge pun berbagi tips untuk pemula olahraga si anak. Ini juga bisa menjadi waktu yang berkualitas kebersamaan bagi anak dan orang tua mereka."Mungkin bisa jadi quality time kamu sama dia, jalan-jalan, keliling komplek tiap pagi atau sore," saran Inge untuk olahraga pemula anak-anak.Selain itu, jika anak sudah mulai bersekolah, disarankan untuk mengambil ekstrakurikuler. Bergerak aktif bisa melalui ekstrakurikuler ini seperti basket, sepak bola, bulu tangkis, dan lainnya."Kalau memang memungkinkan misalkan di sekolah ada kegiatan ekstrakurikuler masukin, kaya basket, sepak bola, bulu tangkis atau semacamnya. Aku lebih prefer anak-anak ngambil ekstrakurikulernya yang bersifat sport activity daripada mereka ambil akademik lagi," jelas Inge.Inge sendiri meyakini para orang tua memiliki caranya masing-masing untuk mengajak anak berolahraga. Namun, yang menjadi titik penting adalah anak perlu bergerak aktif untuk membangun kebiasaan sehat."Karena kalau kita diemin aja, cuma duduk aja lama-lama bongkok, jadi tugas kita as parents juga berkreatif kreatif sendiri lah untuk cari untuk gerak. Akhirnya mereka terbiasa sendiri, oh mau main elektronik, gerak dulu," pungkas Inge.