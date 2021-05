Penelitian: Konsumsi Jamur Bisa Turunkan Risiko Kanker

Manfaat senyawa bioaktif

(Dalam Very well fit para peneliti melihat 17 studi observasi asupan jamur dengan prevalensi kanker yang lebih rendah dengan makan jamur secara teratur. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

Menurunkan peradangan

Manfaat jamur lainnya

(TIN)

