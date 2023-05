Psikolog tak Sarankan Kamu Self Diagnose Gangguan Mental

1. Tidak mudah percaya

2. Tidak menggunakan website tak bertanggungjawab

3. Jika merasa tidak baik, segera ke psikolog

Ketua Wanita Indonesia Keren (WIK) sekaligus Psikolog, Maria Ekowati, mengimbau masyarakat agar tidak melakukan self diagnose atau diagnosa mandiri terhadap kesehatan mental. Diagnosa hanya bisa dilakukan dengan bantuan spesialis."Ini menjadi hal yang sering terjadi, sebenarnya harusnya disarankan pergi ke psikolog. Bukan melakukan self diagnose itu," kata Maria dalam acara Pentingnya Kesehatan Mental untuk Mencegah Bullying dan Flexing.Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2018, separuh (50 persen) dari masalah kesehatan yang dialami orang dewasa, sudah terbentuk sejak dini. Bahkan, bisa saja sebelum berumur 14 tahun.Survei dari Indonesia-National Adolescent tahun 2022 menyatakan dari tiga remaja Indonesia memiliki satu masalah kesehatan mental. Data yang sama menyebut, 1 dari 20 remaja memiliki satu gangguan mental. Sementara, 15,5 juta remaja (34,9 persen) mengalami masalah mental sedang.Belakangan ini, kesehatan mental disuarakan oleh banyak pihak. Bahkan, terdapat kanal-kanal tidak resmi yang menyatakan apakah kamu mengalami gangguan mental atau tidak. Padahal, hal seperti ini sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan.Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK selaku Ketua Health Collaborative Center pun menyetujui bahwa masyarakat belakangan ini, khususnya anak muda, mudah percaya hoax. Sehingga, mengenai self diagnose pun juga banyak terserang kaum muda."Menjauhi website-website yang tidak terpecaya, kaya tunjukkan aura kamu atau apakah kamu mengalami gangguan mental, itu salah. Yang benar adalah merujuk kepada website terpercaya seperti WHO," kata dr. Ray.Dr. Ray pun memberikan kiat-kiat untuk terhindar dari self diagnose. Kiat ini adalah yang paling dasar dan bisa dilakukan oleh siapa saja.Perkembangan teknologi yang pesat membuat orang-orang menyebarkan informasi dengan mudah. Namun, apakah sudah dicek kembali untuk keakuratannya? Jangan mudah percaya!Konten tulisan atau video bisa berujung hoax. Jika kamu percaya dan mendiagnosis diri kamu pengidap gangguan mental tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, akan merugikan kamu sendiri.Apakah kamu pernah mencoba website atau kanal yang mengukur tentang kesehatan mental? Sebaiknya, kamu tidak pergunakan, ya! Karena hal tersebut tidak bisa dijadikan parameter untuk mengukur apakah kamu mengalami gangguan kesehatan mental atau tidak.Dr. Ray mengatakan jika mendapati masalah terkait kesehatan mental, sebaiknya langsung pergi ke psikolog. Buang stigma tentang "ke psikolog berarti gila, karena itu sama sekali tidak benar. Segera pergi ke psikolog untuk mendapatkan pertolongan.Begitulah tiga kiat yang bisa kamu lakukan untuk menghindari hoax seputar gangguan kesehatan mental. Jika kamu merasa kesehatan mental terganggu, sebaiknya untuk pergi membuat janji bersama psikolog.