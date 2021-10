3 Berita Terpopuler Gaya: Kerusakan Otak akibat Covid-19 Hingga Sarapan Sehat ala Kate Middleton untuk Anak

1. Kerusakan Otak akibat Covid-19 Mirip dengan Penyebab Stroke

(TIN)

Virus korona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yaitu kumpulan virus yang menyerang sistem pernapasan penyebab covid-19 tak hanya menyerang pernapasan melainkan juga otak.Dalam sebuah acara dr. Pukovisa Prawiroharjo, Sp.S, Dokter Spesialis Saraf RS Universitas Indonesia (UI) yang juga staf pengajar di Departemen Neurologi FKUI-RSCM memaparkan bahwa covid-19 menyerang otak. Walaupun otak dilindungi oleh beberapa lapisan, penelitian mengungkapkan ternyata virus covid-19 mampu menembus berbagai lapisan tersebut.Hal yang sama juga dipaparkan dalam penelitian yang ditulis oleh para ilmuwan di Jerman mengatakan bahwa, hingga 76 persen pasien covid-19 dapat menderita gangguan kognitif. Dan, gejala kejiwaan lainnya lebih dari empat minggu setelah infeksi."Pemindaian otak Magnetic Resonance Imaging (MRI) mengungkapkan bahwa, orang dengan infeksi covid-19 yang parah memiliki lebih banyak 'pembuluh tali' yang tidak dapat dilalui darah," menurut penelitian berjudul ‘The SARS-CoV-2 main protease Mpro causes microvascular brain pathology by cleaving NEMO in brain endothelial cells’. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Selasa, 26 Oktober 2021:Menurut sebuah studi terbaru, kerusakan otak yang disebabkan oleh Covid-19 mirip dengan yang disebabkan oleh stroke. Penelitian yang dipublikasikan di Nature Neuroscience pada pekan lalu, menggambarkan bagaimana covid-19 dapat menyebabkan kerusakan dengan mengganggu aliran darah di otak.Dikutip dari Al Arabiya, penelitian tersebut menyebutkan bahwa efek pada pembuluh darah di otak hampir sama dengan penyakit pembuluh darah kecil otak (istilah umum untuk penyakit otak termasuk stroke).Selengkapnya klik di sini Olahraga merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menurunkan berat badan agar mendapatkan berat badan ideal. Terdapat beragam olahraga yang bisa membantu menurunkan badan mulai dari yang intensitas rendah sampai tinggi.Kunci dari menurunkan berat badan adalah mengurangi kalori yang ada di dalam tubuh. Dengan olahraga membantu membakar lebih banyak kalori daripada yang dikonsumsi. Jadi olahraga apa yang bisa ikut menurunkan berat badan?Selengkapnya klik di sini Ketika membicarakan menu sarapan dari keluarga Duchess of Cambridge ini, mungkin banyak yang berpikiran bahwa mereka akan makan dengan sarapan yang mewah atau fancy. Namun nyatanya, keluarga ini mempersiapkan menu sarapan hampir sama seperti kebanyakan orang dan memilih sarapan dengan makanan yang sehat.Makanan yang dipilih oleh Kate Middleton untuk sarapan anggota keluarganya tersebut cenderung merupakan pilihan sarapan yang sehat. Ia juga memiliki kemampuan memasak. Apa saja menunya?Selengkapnya klik di sini