Hebat! Setiap Acara Resmi ASEAN akan Ada Senam Indonesia

Kementerian Kesehatan RI di hadapan delegasi Kementerian Kesehatan dari anggota negara ASEAN meluncurkan senam atau ASEAN Fun Aerobic Dance (AFAD) di Hotel Conrad, Bali, pada Jumat 13 Mei 2022. Senam tersebut akan dipraktikkan pada setiap acara formal di negara ASEAN.Senam Aerobic "Sat Kerthi" for All diluncurkan bertepatan dengan pelaksanaan ASEAN Health Ministers Meeting ke-15 (15th AHMM). AFAD merupakan hasil dari ASEAN Fun Aerobic Dance Competition (AFADC) yang telah diadakan pada tahun 2021.AFADC merupakan tindak lanjut pelaksanaan ASEAN Car-Free Day yang merupakan inisiatif Indonesia pada Pertemuan AHMM ke-13 di Brunei Darussalam pada tahun 2017. Saat itu Indonesia terpilih sebagai negara yang memimpin kegiatan ASEAN Car Free Day.AFADC telah diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI ( Kemenkes ) pada 29 November 2021 di Jakarta dan melibatkan seluruh negara dalam lingkup ASEAN. Kompetisi dimulai pada awal Mei 2021 dan berakhir pada 29 Oktober 2021.Sebanyak 27 peserta yang mendaftar namun hanya 21 peserta yang telah mengirimkan video. Peserta terdiri dari 20 peserta dari Indonesia, 5 peserta dari Thailand, dan 2 peserta dari Malaysia.Penjurian dilaksanakan pada tanggal 15 September – 15 Oktober 2021. Dewan juri terdiri dari 8 orang dari Jepang, Brasil, Indonesia, Kamboja dan Thailand. Semua juri memiliki latar belakang ahli dalam asosiasi profesi fitnes/fitness atau dokter olahraga, koreografer tari/senam dan perwakilan dari ASEAN.Adapun video favorit dari pilihan publik adalah Sat Kerthi for All dari Indonesia, total 10.918 suka. Video terfavorit pilihan publik tersebut dilakukan pada tanggal 16 - 29 Oktober 2021. Video terfavorit tersebut mendapatkan like terbanyak di channel YouTube AFADC.Pemenang AFADC akan resmi diluncurkan sebagai ASEAN Fun Aerobic Dance dan menjadi milik ASEAN. Senam ini melambangkan komitmen ASEAN untuk mempromosikan gaya hidup sehat.Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, Maria Endang Sumiwi berharap ASEAN Fun Aerobic Dance dapat digunakan untuk memperkuat promosi gaya hidup sehat melalui dorongan dan mobilisasi aktivitas fisik di komunitas ASEAN, dan menjadi olahraga yang mewakili komunitas ASEAN.“Saya bangga mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan oleh ASEAN dan untuk ASEAN. Jadi, mari berlatih ASEAN Fun Aerobic Dance untuk ASEAN yang lebih sehat. Melalui peluncuran AFADC ini diharapkan dapat menjadi upaya promosi aktifitas fisik yang mendukung gerakan hidup sehat untuk masyarakat ASEAN,” ujar Maria di Hotel Conrad, Bali.