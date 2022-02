Waspada! Walaupun Lebih Ringan, Omicron Bisa Pengaruhi Penis Pria

Kerusakan pembuluh darah

Ereksi tahan lama

(Dari sejumlah jurnal kesehatan menunjukkan kalau varian Omicron bisa memicu gejala yang parah dan mengejutkan pada organ vital para pria. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Disfungsi ereksi

Penis menyusut

(TIN)

varian Omicron digadang-gadang memiliki gejala yang lebih ringan dibandingkan varian covid-19 sebelumnya. Eits, jangan bernapas lega dulu! Karena ternyata varian ini bisa menimbulkan sejumlah masalah 'baru' bagi kesehatan , terutama untuk kaum adam.Dari sejumlah jurnal kesehatan menunjukkan kalau varian Omicron bisa memicu gejala yang parah dan mengejutkan pada organ vital para pria setelah mereka terinfeksi virus tersebut.Disinyalir, para pria yang sudah terinfeksi Omicron bisa mengalami penyusutan penis sampai menyebabkan rasa sakit yang menyiksa, mangancam kehidupan sampai membutuhkan perhatian medis yang mendesak. Masa sih?Mungkin kita hanya berpikir kalau covid-19 hanya menyebabkan masalah pernapasan. Tapi fakta menunjukkan kalau virus yang masuk ke tubuh, utamanya pria, kemungkinan besar bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah penis.Sebagaimana telah dilansir dari The Sun, penelitian di Miami mengatakan bahwa covid-19 dapat menyebabkan disfungsi endotel yang meluas pada sistem organ di luar paru-paru dan ginjal, termasuk penis.Program Urologi Reproduksi Sekolah Miller menemukan virus itu ada di jaringan penis dua pria yang selamat dari covid, dan sejak itu memiliki masalah ereksi, tetapi tidak dalam sampel dua pria sehat.Infeksi ini diketahui meningkatkan kecenderungan darah untuk menggumpal. Inilah yang menyebabkan sel-sel pembekuan darah menjadi overdrive. Pembekuan darah bisa menyebabkan stroke fatal, gagal paru-paru, serangan jantung dan pembatasan umum aliran darah ke organ vital.Mungkin 'ereksi tahan lama' terdengar ideal untuk pria yang ingin berlama-lama bertahan dakam urusan ranjang. Namun, efek samping ini jauh dari menguntungkan.Petugas medis telah melaporkan kasus pria yang ereksinya berlangsung berjam-jam atau bahkan berhari-hari, terkait covid. Ereksi yang terus-menerus, secara medis disebut priapisme, dapat menyebabkan kematian jaringan, kerusakan permanen, atau disfungsi ereksi.Dan kasus ini pertama kali dilaporkan pada seorang pria berusia 69 tahun di Ohio, AS, yang kemudian meninggal karena virus tersebut.Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang malang mengalami ereksi 24 jam sebelum diperiksa oleh dokter di Wina, Austria.Meskipun mereka mencoba berbagai metode untuk mengurangi ereksinya, kondisinya terus berlanjut, menyebabkan dua episode lagi. Dalam kedua kasus, ada bukti pembekuan darah di corpora cavernosa - jaringan spons di batang penis yang terisi darah untuk menyebabkan ereksi.Sejak awal pandemi, dokter mulai memperingatkan bahwa covid bisa menyebabkan disfungsi ereksi pada pria. Kondisi tersebut dapat diimbangi dengan sejumlah besar masalah, sehingga bisa jadi ada hal lain di balik impotensi pria.Dr Ryan Berglund, ahli urologi di Klinik Cleveland di Ohio, mengatakan kepada LA Times bahwa dia telah menemui pasien untuk masalah ini.Dia berkata, "Pembuluh darah itu sendiri yang dapat meradang, dapat menyebabkan fenomena obstruktif dan berdampak negatif pada kemampuan ereksi."Ada beberapa teori lain, termasuk bahwa kekurangan oksigen yang terkait dengan paru-paru yang berjuang dapat "mengganggu fungsi ereksi". Ahli urologi Miami yang menemukan virus korona dapat masuk ke penis, telah melihat dua pria yang menderita disfungsi ereksi.Mereka memiliki fungsi ereksi normal sebelum terkena covid, menurut temuan yang diterbitkan dalam World Journal of Men's Health. Tetapi tujuh sampai sembilan bulan setelah infeksi, mereka mencari operasi implan penis.University College London menemukan bahwa dari 200 orang yang melaporkan gejala covid-19 yang panjang, penis penyusutan penis adalah salah satu yang langka. Hampir lima persen pria mengalami penurunan ukuran testis/penis, menurut temuan yang dipublikasikan di Lancet's EClinicalMedicine.Seorang pria yang tidak beruntung mengakui bahwa ini telah terjadi padanya - dan para ahli mengatakan kemungkinan efek domino dari kerusakan virus pada pembuluh darahnya.Sebelumnya, pria Amerika berusia 30-an itu mengatakan penisnya berukuran di atas rata-rata. Melalu podcast “How to Do It," pria itu bercerita, “Pada bulan Juli tahun lalu saya tertular covid dan sangat sakit. Ketika saya keluar dari rumah sakit, saya mengalami beberapa masalah disfungsi ereksi. Penis saya mengecil. Sebelum saya sakit, saya di atas rata-rata, tidak besar, tapi jelas lebih besar dari biasanya," katanya."Sekarang saya telah kehilangan sekitar satu setengah inci dan menjadi jelas kurang dari rata-rata. Ini tampaknya karena kerusakan pembuluh darah , dan dokter saya tampaknya berpikir itu mungkin permanen. Memang tidak terlalu penting, tapi berdampak besar pada kepercayaan diri saya, pada kemampuan saya di tempat tidur,” sahutnya lagi.Ashley Winter MD, seorang ahli urologi di Portland, AS, dan terkait dengan Kaiser Permanente, mengatakan kepada podcast, “Memang benar bahwa memiliki disfungsi ereksi menyebabkan pemendekan. Kamu memiliki periode waktu di mana penis tidak meregang dengan sendirinya. Kamu pun tidak tahu. Mendapatkan semua darah penuh ke dalamnya, dan itu dapat menyebabkan jaringan parut pada penis dan pemendekan penis."