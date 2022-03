Masih Perlukah Masker? Bila Iya, Kapan dan di Mana Sebaiknya Digunakan?

Haruskah bermasker saat di luar?

(Ada baiknya kamu tetap menggunakan masker di ruangan salah satunya di dalam gym. Dalam penelitian di University of Saskatchewan di Saskatoon, Kanada, menemukan bahwa masker tidak memiliki efek berbahaya saat berpartisipasi dalam olahraga berat. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Ruangan seperti supermarket atau gym

Bagaimana di transpotasi?

Bagaimana kala anak pergi sekolah?

Bagaimana bila sedang pilek?

(TIN)

Mandat pemakaian masker sudah dicabut di beberapa negara. Padahal, maraknya virus korona Omicron masih meningkat. Tentu hal ini menjadi kebingungan tentang apakah dan mengapa kita (masih) memakai masker.“Ini adalah hal tersulit dari semuanya, karena ini bukan hanya risiko dan manfaat bagi diri sendiri tapi juga bagi orang sekitar,” tegas Dr Robert Wachter, seorang profesor dan ketua departemen kedokteran di University of California, San Francisco.Yang perlu diketahui, bila kamu memiliki kekebalan yang terganggu, misalnya, atau tinggal dengan seseorang yang melakukannya, ada baiknya untuk terus memakai masker dan menjaga jarak sosial di sekitar orang asing, terutama di area dalam ruangan dengan udara yang berdiri di mana virus dapat berkumpul.Masker juga penting jika kamu tidak divaksinasi atau menghabiskan waktu bersama orang lain yang tidak divaksinasi. Karena berada pada risiko rawat inap dan kematian akibat covid-19 yang jauh lebih tinggi.Jika tingkat infeksi di tempat tinggal tinggi, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit terus merekomendasikan masker di sebagian besar ruang dalam ruangan.Hal ini sebagaimana yang telah dikutip dari New York Times. Namun dalam banyak situasi, keputusan untuk memakai masker menjadi keputusan pribadi. Para ahli pun membantu memberi panduan tentang tempat, dan situasi, di mana ada baiknya untuk menggunakan masker.Ada sedikit bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa penutup wajah menawarkan banyak perlindungan tambahan di banyak ruang luar seperti trotoar atau taman. Hal-hal menjadi sedikit lebih rumit dengan keramaian, seperti di konser atau tempat olahraga.“Jika tidak dapat merasakan angin di pipi, kemungkinan kamu tidak berada di area dengan ventilasi luar ruangan yang bagus,” kata Dr Asaf Bitton, dokter perawatan primer yang merupakan direktur eksekutif Ariadne Labs, pusat inovasi kesehatan masyarakat di Brigham and Women's Hospital dan Harvard TH Sekolah Kesehatan Masyarakat Chan.Tempat utama yang berisiko penularan dalam konser adalah di area khusus ruang berdiri yang dekat dengan panggung.Pertama dan terpenting, ikuti norma dan aturan bisnis yang berlaku. Jika tanda di pintu bertuliskan "Diperlukan Masker," maka patuhi aturan itu. Gym mungkin terasa sangat menakutkan. Pernapasan yang lebih berat dapat mengeluarkan lebih banyak partikel virus, tetapi sebagian besar gym memiliki sistem ventilasi yang sangat baik.Di angkutan umum kamu masih diharuskan memakai masker. Ini juga merupakan ide yang bagus - di bus dan kereta bawah tanah, ada banyak orang asing yang masuk dan keluar dari ruang tertutup yang rapat. Begitu pun saat di pesawat.Pakar kesehatan masyarakat sepakat bahwa mandat masker sekolah tidak boleh berlangsung selamanya, tetapi mereka berbeda pendapat apakah sudah waktunya untuk menghapusnya.Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masker membuat komunikasi menjadi sulit, menghambat ke manapun anak-anak untuk mengenali satu sama lain atau emosi satu sama lain.Masker dapat menghentikan penularan di dalam kelas itu sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia tidak merekomendasikannya untuk anak di bawah lima tahun, dan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa tidak merekomendasikannya untuk anak di bawah 12 tahun.Covid bukan satu-satunya 'serangga' yang berkeliaran, juga bukan satu-satunya yang bisa berbahaya bagi orang-orang yang rentan. Flu dan pilek kemungkinan menular dengan cara yang sama seperti covid. Jika merasa sedikit sakit, maka kamu harus tinggal di rumah atau, jika harus keluar pakailah masker.