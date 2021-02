(Salad merupakan makanan sehat dan jika dimakan dengan benar dapat mengurangi total asupan kalori hingga 20 persen. Foto: Ilustrasi. Dok. Unsplash.com

(yyy)

Rahasia menurunkan berat badan adalah dengan diet dan lebih banyak bergerak. Itu memang benar, tetapi ada beberapa trik cerdas yang dapat membantu kamu lebih cepat menurunkan berat badan.Selain itu, perlu kamu ingat, kesehatan mental dan kebiasaan tidur juga dapat berpengaruh pada penambahan lemak. Walau begitu, membuat beberapa perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari juga dapat mempercepat proses penurunan berat badan.Nah, berikut trik cerdas yang didukung oleh sains dan cukup efektif, diantaranya:Menurut peneliti dari University of Rhode Island, mengunyah permen karet sebelum makan dapat membantu kamu mengonsumsi lebih sedikit kalori.Peneliti menemukan bahwa mengunyah permen karet selama satu jam di pagi hari membuat orang merasa kurang lapar, dan mereka makan 67 kalori lebih sedikit saat makan siang. Permen karet rasa peppermint juga dapat membantu menahan rasa lapar karena rasa mint-nya yang segar.Tetap terhidrasi sangat penting bagi semua orang, termasuk orang yang sedang mencoba mengurangi berat badan. Air dapat menahan rasa lapar, bahkan mencegah kamu makan secara emosional, karena terkadang dehidrasi bisa disalah artikan dengan rasa lapar.Jadi, minumlah segelas air setiap jam. Selain itu, cobalah minum air dari gelas, jangan hanya menyesap dari botol karena saat minum dari botol kamu tidak tahu persis berapa banyak cairan yang dikonsumsi.Belanja online adalah yang terbaik untuk memastikan bahwa dapur kamu dipenuhi dengan camilan sehat. Hal itu karena ketika membeli barang secara online, kamu lebih cenderung hanya membeli makanan yang kamu butuhkan.Kamu tidak melipir ke seluruh bagian, yang biasa terjadi saat membeli bahan makanan di supermarket. Dengan begitu, kamu tidak hanya akan menghemat uang tetapi juga akan tetap berpegang pada rencana diet kamu.Menurut sebuah studi di Journal of Sport & Exercise Psychology, musik up beat dapat membantu kamu bergerak lebih cepat dan dapat memotivasi untuk terus maju. Pada akhirnya, kamu akan berolahraga lebih lama dan membakar lebih banyak kalori.Trik mudah lainnya untuk mengonsumsi lebih sedikit kalori adalah dengan makan sup berbahan dasar kaldu atau semangkuk salad sebelum makan. Baik sup ataupun salad merupakan makanan sehat dan jika dimakan dengan benar dapat mengurangi total asupan kalori hingga 20 persen.