Bahaya Mengonsumsi Karbohidrat Berlebihan

1. Menambah berat badan

2. Diabetes tipe 2

3. Lemak tidak sehat

(Kondisi penebalan arteri juga disebut aterosklerosis. Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

4. Arteri menebal

5. Menghancurkan energi

6. Jerawat

7. Kabut otak

(TIN)

Seberapa sering kamu mendengar tentang diet rendah karbohidrat? Dulu, karbohidrat memang populer dan menjadi dasar piramida makanan, namun sekarang tren tersebut sudah mulai ditinggalkan.Sebenarnya mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang tepat dapat meningkatkan mood dan membantu kamu melakukan berbagai aktivitas, mengisi otot, mendukung otak, dan masih banyak lagi.Namun, jika mengonsumsinya secara berlebihan tentu dapat merusak tubuh dan menyebabkan berbagai penyakit . Dikutip dari Working Mother, berikut dampak buruk yang dapat terjadi jika kamu mengonsumsi karbohidrat secara berlebihan:Karbohidrat memang berperan dalam mendorong penurunan berat badan. Namun itu berlaku jika kamu aktif berkegiatan. Tubuh kamu menggunakan karbohidrat untuk "bahan bakar" selama latihan. Maka, jika kamu terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat dan tidak melakukan apapun, itu hanya akan berubah menjadi lemak tubuh.Risiko kesehatan lain dari mengonsumsi karbohidrat berlebihan adalah berpotensi mengembangkan diabetes tipe 2 . Diabetes tipe 2 terbentuk ketika tubuh kamu menghentikan produksi insulin. Insulin membantu tubuh kamu mengubah glukosa (gula darah) menjadi sistem "penyimpanan" dalam tubuh.Mengonsumsi terlalu banyak karbohidrat membuat kadar gula darah kamu menjadi terlalu cepat, dan produksi insulin kamu terhenti. Sehingga, membuat kamu rentan terkena diabetes tipe 2.Trigliserida adalah lemak tidak sehat di dalam aliran darah kamu. Mengonsumsi terlalu banyak karbohidrat dapat meningkatkan jumlah trigliserida dalam darah yang berpotensi meningkatkan penyakit jantung.Belum lagi jumlah arteri yang membengkak, serta pembekuan darah di darah dan jantung. Ini berpotensi memberi kamu sejumlah gangguan vaskular.Biasanya makanan yang tinggi karbohidrat juga tinggi lemak. Baik itu lemak tidak sehat atau sehat, jika diambil dalam proporsi yang berlebihan, lemak ini menyebabkan dinding arteri kamu menebal.Jika ini terjadi, aliran darah kamu tidak mengalir dengan mudah. Ini meningkatkan kemungkinan kamu terkena serangan jantung atau stroke. Kondisi penebalan arteri juga disebut aterosklerosis.Menurut American Heart Association, ketika tubuh kamu mencerna karbohidrat sederhana, glukosa dilepaskan ke aliran darah dalam dosis besar dan cepat. Ini memberi kamu ledakan energi yang hanya sementara. Setelah itu, kamu akan merasa kurang berenergi dibandingkan sebelum kamu makan."Terlalu banyak karbohidrat yang cepat dicerna dalam satu kali makan dapat meningkatkan gula darah. Jika kamu merasa lesu dan lelah setelah makan, mungkin kamu mengonsumsi terlalu banyak karbohidrat," kata Palinski Wade.Para peneliti telah memelajari hubungan antara jerawat dan pola makan selama bertahun-tahun. Dan banyak yang menyimpulkan bahwa diet tinggi glisemik (yaitu tinggi karbohidrat olahan) mungkin menjadi sumber munculnya jerawat berulang.Dalam Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2014, para peneliti mengidentifikasi korelasi antara jerawat sedang hingga parah dan konsumsi tambahan gula, produk susu, dan lemak jenuh di antara pria dan wanita dewasa muda.Mengonsumsi terlalu banyak karbohidrat akan mengurangi fungsi kognitif kamu. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa peneliti telah melihat hubungan antara diet rendah karbohidrat dan ketajaman mental, khususnya yang berkaitan dengan penderita demensia dan penyakit Alzheimer.Sebuah studi tahun 2020 yang diterbitkan dalam jurnal PNAS menunjukkan bahwa otak kamu menjadi kurang mahir menggunakan glukosa sebagai bahan bakar seiring bertambahnya usia. Akibatnya, tubuh perlu menggunakan bahan bakar lain untuk fungsi otak.Dalam studi tersebut, peserta yang mempertahankan diet rendah karbohidrat, pembakaran keton atau yang mengonsumsi suplemen keton memiliki tingkat aktivitas otak yang lebih stabil. Ini merupakan salah satu efek jangka panjang yang mungkin timbul dari mengonsumsi terlalu banyak karbohidrat.