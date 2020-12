Jurus ‘Sehat’ untuk Membuatmu Tetap Waras

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Pandemi ini tidaklah mudah untuk dihadapi. Mungkin kamu merasa terperangkap, mengalami banyak tekanan di tempat kerja, mengalami masalah ekonomi, dan masih banyak lagi.



Untuk itu, penting untuk diingat bahwa menjaga kesehatan mental di masa-masa ini adalah hal penting. Erika Kamaria Yamin, M.Psi., Psikolog., CHt, CPS selaku Psikolog dari @ideplus.id membagikan jurus yang bisa kamu ikuti yang ia sebut sebagai ‘sehat’.



Ternyata ‘sehat’ ini kepanjangan dari:

Setujui

“Smart Parents di sini ada yang pernah mencoba untuk membenamkan bola plastik ke dalam air? Apa yang terjadi? Semakin kuat kita mendorong bola tersebut ke dalam air, semakin kuat pula daya dorong balik untuk kembali ke permukaan,” ungkap Erika dalam Rompi di Aplikasi Orami Parenting.



“Demikian pula yang terjadi ketika kita berusaha untuk ‘menekan’ atau ‘memendam’ masalah atau perasaan tidak nyaman yang ada. Semakin kita berusaha untuk menolak, pura-pura tidak ada apa-apa masalah semakin menjadi-jadi,” lanjutnya.



Oleh karena itu, ia menyarankan langkah awal yang dapat dilakukan adalah menerima dan mengakui kalau memang sedang ada masalah. Hal ini memang tidak mudah karena prosesnya tidak nyaman. Namun, ketika kita mencoba mengakui, maka masalah yang sedang dihadapi akan lebih mudah diatasi.



“Kita bisa melihat lebih jernih masalah tersebut, bisa memikirkan penyebab masalah dan bisa mencari solusi atau jalan keluarnya,” jelasnya.

Ekspektasi masuk akal

Ekspektasi masuk akal di sini artinya bukan menurunkan tetapi kamu perlu menyesuaikan dengan standar. Ini dilakukan agar kamu lebih mudah puas.



“Punya standar dalam bekerja, mengasuh anak dan mengurus rumah tangga, memang baik. Namun mengejar kesempurnaan, inilah yang berbahaya. Hal ini akan terus membuat kita merasa tidak puas dan tidak bahagia," ujar Erika.



"Kita kecewa bukan karena lingkungan, bukan karena anak, bukan karena tumpukan pekerjaan. Melainkan karena ekspektasi bahwa kita bisa mengerjakan semuanya dengan sempurna,” sambungnya.

Healthy habbit (kebiasaan sehat)

“Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Fisik dan mental saling terhubung. Ada sakit fisik yang disebabkan oleh kondisi mental atau pikiran. Sebaliknya, ketika kita sedang tidak enak badan, mood pun jadi drop. Bawaannya jadi uring-uringan,” ungkap Erika.



Untuk itu, marilah kita senantiasa menjaga kebugaran fisik. Caranya adalah dengan membangun kebiasaan sehat.



Pastikan rutinitas makan dan istirahat yang teratur. Terapkan pola hidup aktif dan sempatkan aktivitas fisik. Rasakan ketika tubuh kita bugar, pikiran pun lebih segar. Kita pun bisa lebih jernih dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah.

Ask for help (meminta bantuan)

Erika mengingatkan bahwa kita adalah makhluk sosial. Jangan merasa kamu harus mengerjakan semuanya. Ketika kewalahan, mintalah bantuan agar kamu tak tertekan.



“Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jalin komunikasi dan jangan ragu untuk meminta bantuan pada pihak lain," terang Erika.



Misalnya, komunikasi dengan pasangan untuk saling berbagi tugas. Seperti mengasuh anak dan mengurus rumah atau komunikasi dan minta bantuan dari profesional atau orang yang bisa dipercaya ketika butuh pencerahan.



“Perlu diingat bahwa ketika berkomunikasi atau meminta bantuan, sampaikan pesan ini dengan baik. Perhatikan waktu dan kondisi, agar tidak mengusik pihak yang diminta bantuan,” katanya.

Tenang

Ingat-ingat kapan terakhir kamu punya ‘me time’. Berikan waktu dirimu istirahat, lakukan apa yang membuat kamu senang.

(FIR)