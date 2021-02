Ini Resep Diet yang Paling Tepat, Bukan Tak Makan Sama Sekali Lho!

(SKYN Clinic untuk meluncurkan program diet sehat D8 yang berfokus untuk membantu pasien untuk memiliki badan ideal. Foto: Dok. SKYN Clinic)

(TIN)

Masalah kenaikan berat badan atau berat badan belebihan memang terkadang membuat seseorang merasa kesal. Sepertinya sudah tidak makan nasi sama sekali masih saja tetap naik. Atau kalau dalam meme dunia media sosial, 'bernapas aja udah naik berat badannya', yah begitulah terkadang sulitnya bagai menantikan cinta si dia, eh.Jadi kembali lagi pada persepsi bagaimana menurunkan berat badan yang tepat. Menurut dr. Cut Hanifah M.Gizi SpGK selaku ahli gizi dan juga dokter resident dari SKYN Clinic, "Persepsi orang Indonesia terhadap diet cenderung negatif. Pada saat mengucapkan kata diet, orang-orang beranggapan tidak makan, mengurangi porsi makan secara drastis, bahkan hanya minum air putih saja agar kenyang.""Padahal, definisi diet ialah mengatur pola makan yang sehat dengan memperhatikan komponen gizi dan kalori yang ada sesuai dengan kebutuhan. Tentunya diet yang sehat dan efektif juga diimbangi dengan olahraga teratur,” lanjut dr. Cut Hanifah dalam acara Peluncuran Program Diet Sehat D8: W8 Loss Challenge dari SKYN D8 secara daring.Kenapa sih saat pandemi banyak orang malah naik berat badannya? Salah satu akibat yang disebabkan oleh pandemi banyak hal yang berubah dan memerlukan beragam adaptasi, terutama mengenai gaya hidup dimana kita aktivitas di luar rumah sudah mulai menurun baik itu untuk bekerja, berolahraga dan serangkaian aktivitas lainnya.Akibat aktivitas fisik yang tidak sepadat sebelum pandemi, hal ini pun menyebabkan kecenderungan bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki pola hidup yang tidak teratur seperti kurang berolahraga dan pola makan yang tidak sehat.Hal ini sejalan dengan data dari Kemenkes yang menyebutkan sekitar 13.5 persen orang dewasa berusia 18 tahun ke atas mengalami kelebihan berat badan.Sementara itu, 28.7 persen mengalami obesitas. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan dengan mengatur pola makan yang sehat dengan komponen gizi dan kalori yang dibutuhkan untuk tubuh, serta dengan olahraga yang teratur untuk mencegah terjadinya kenaikan berat badan yang memicu obesitas.Hal ini pula yang mendorong Yoyo Hartoyo, founder dari SKYN Clinic untuk meluncurkan program diet sehat D8 yang berfokus untuk membantu pasien untuk memiliki badan ideal dengan mengubah gaya hidup dari pasien melalui pola makan yang teratur.“Kami menyadari bahwa kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Karena itu, melalui program diet sehat D8, kami membantu untuk membuat personalized diet journey, mulai dari konsultasi, merencanakan menu makanan yang akan mereka konsumsi dengan menghitung kalori dan komposisi gizi yang pas, membuat target bagi setiap pasien untuk mencapai target berat badan ideal mereka,” ujar Yoyo Hartoyo.Tidak hanya itu, melalui program diet sehat D8, SKYN Clinic juga menyediakan D8 Catering yakni meal plan selama lima hari dengan menu makanan yang sudah disesuaikan dengan standar kebutuhan gizi yang seimbang untuk membantu program diet sehat.Selain itu, D8 Catering juga menerima custom atau permintaan khusus dari pelanggan tidak hanya untuk program meal plan untuk menurunkan berat badan, tetapi juga tersedia program untuk menambah berat badan dan khusus ibu hamil yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Untuk biaya delivery dari D8 Catering ini dibanderol dengan Rp10.000 untuk area Jakarta dan Rp 20.000 untuk daerah Depok, Bekasi dan Tanggerang.Jadi, untuk resep ideal diet yang tepat adalah makan 3x makanan utama dengan 2x selingan atau makanan ringan. Namun, hal ini pun harus diatur sedemikian rupa dengan mempertimbangkan komposisi gizinya."Yang pasti yang paling penting olahraga. Jadi, diet tanpa olahraga pasti lebih lambat. Jadi olahraga harus dilakukan. Minimal 3-5 kali per minggu untuk yang belum pernah olahraga durasi 20-30 menit. Akan tetapi yang sudah terbiasa olahraga pasti tidak saya turunkan (durasi olahraganya) misalnya sudah terbiasa jalan cepat 50 menit per hari dilakukan 5 kali per minggu itu akan saya tingkatkan, itu akan kita modifikasi," tutur dr. Cut.Jadi jangan lupa, untuk kamu yang ingin menurunkan berat badan lakukan kombinasikan pola makan dan juga olahraga ya!